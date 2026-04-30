Ray J behauptet: Er hatte in 30 Jahren mit 12.500 Frauen Sex

Ray J (45) sorgt mit einem pikanten Geständnis für Schlagzeilen: Der Sänger behauptet, im Laufe seines Lebens mit rund 12.500 Frauen Sex gehabt zu haben. Im Podcast "Funky Friday" mit Cam Newton plaudert der Musiker offen über sein angebliches Liebesleben auf Tour. Dort will er nach eigenen Worten zeitweise mit fünf bis zehn Frauen pro Tag im Bett gelandet sein. Besonders stolz erzählt Ray J zudem von einer Mega-Sause im Stripclub Booby Trap in Miami, bei der er seinen angeblich 10.000. Sexpartner feierte – mit Hunderten Frauen, Konfetti und Party-Parade. Gegenüber Newton legt er nach und meint, die Zahl sei inzwischen eher bei 12.500 angekommen.

Gastgeber Cam Newton zeigte sich skeptisch und rechnete vor, dass Ray Js Behauptung bedeuten würde, er habe über 30 Jahre hinweg im Durchschnitt mehr als anderthalb Frauen pro Tag gehabt. Ray J ließ sich davon jedoch nicht beirren. Inzwischen, so beteuerte er, habe er sich selbst ein Limit gesetzt: "Ich kann nur noch mit tausend weiteren schlafen. Mehr geht nicht." Bereits im November 2025 hatte er im Podcast "BagFuel" erstmals öffentlich über seine angebliche 10.000er-Marke gesprochen und auch damals die Party im Booby Trap erwähnt.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgte Ray J zuletzt aber auch mit deutlich ernsteren Aussagen: In einem Videoclip auf Social Media erklärte er, gesundheitliche Probleme zu haben und nicht mehr lange zu leben. "2027 ist definitiv das Ende für mich", sagte er. "Ich hätte nicht so steil gehen sollen." Dabei erwähnte er auch seine Noch-Ehefrau Princess Love (41), von der er getrennt lebt, sowie seine Kinder – beide würden finanziell abgesichert sein, versicherte er.

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Getty Images Ray J, Musiker

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Getty Images Ray J bei den BET Soul Train Awards 2023 in Hollywood

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Getty Images Princess Love und Sänger Ray J