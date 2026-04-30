Er sucht Mallestar: Marc Eggers startet eigene Castingshow

Marc Eggers (39) geht mit Banijay Productions auf große Talentsuche: Unter dem Titel "Malle Megastar 2026" startet eine neue, plattformübergreifende Castingshow für alle, die am Ballermann durchstarten wollen. Der Entertainer übernimmt dabei gleich eine Doppelrolle: Er moderiert die Show und sitzt gleichzeitig in der Jury. An seiner Seite bewerten auch Partyschlagersängerin Mia Julia (39) und Shootingstar Rumbombe die Auftritte, außerdem bringt Musikmanager Markus Krampe seine Erfahrung aus der Veranstalter- und Produzentenszene ein. Marc kommentiert das neue Projekt gegenüber DWDL mit den Worten: "Mallorca ist für mich wie ein zweites Zuhause und die Bühne im Megapark ist für viele Künstler ein absoluter Traum. Wir wollen neuen Talenten genau diese Chance geben."

Das Format setzt auf einen mehrstufigen Wettbewerb: Bewerben kann man sich über die eigene "Malle Megastar"-Plattform, aus allen Einsendungen werden dann die besten 50 Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt. Diese treten zunächst in mehreren Castingshows vor der Jury in Köln an – bevor das Ganze in einem großen Finale live im Megapark auf Mallorca gipfelt. Dort entscheidet die Community dann in Echtzeit, wer den Titel "Malle Schlagerstar 2026" erhält. Gestreamt wird die Show plattformübergreifend auf Twitch, YouTube, Instagram, TikTok und Facebook. Das Casting soll im Frühjahr oder Sommer 2026 starten, die Live-Show ist für den Spätsommer geplant.

Hinter dem Konzept steckt laut Banijay der Anspruch, das Publikum nicht nur zuschauen, sondern mitentscheiden zu lassen. Managing Director Arno Schneppenheim betont die Strahlkraft des Austragungsorts: "Mallorca elektrisiert jedes Jahr Millionen von Menschen jeden Alters und aus allen Gesellschaftsklassen. Dabei hat sich die Playa de Palma in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Bühnen für neue Partyschlagerstars entwickelt", betont er gegenüber DWDL. Marc ist selbst seit Jahren fester Bestandteil der Mallorca-Szene – für ihn schließt sich mit "Malle Megastar 2026" gewissermaßen ein Kreis: "Ich freue mich riesig darauf, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg zu begleiten und gemeinsam mit der Community den nächsten Schlagerstar zu entdecken."

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Imago Marc Eggers, Entertainer

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Imago Marc Eggers bei der ZDF-Show "Fernsehgarten", Juli 2025

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Imago Mark Eggers beim Megapark Opening in Palma de Mallorca, April 2025

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