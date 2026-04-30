Bei Staatsbankett: Melania Trump trägt 80.000-Dollar-Kleid

Beim Staatsbankett zu Ehren von König Charles (77) und Königin Camilla (78) im Weißen Haus hat Melania Trump (56) für einen glamourösen Auftritt gesorgt. Die First Lady erschien am Dienstagabend in einem schulterfreien Seidenkleid in zartem Delphinienrosa – ein Haute-Couture-Stück aus dem Atelier von Christian Dior. Dazu trug sie elfenbeinfarbene Dior-Wildlederhandschuhe sowie passende Seidenpumps. Der Gesamtwert des aufeinander abgestimmten Looks wird laut Hello! auf bis zu 80.000 Dollar geschätzt – das sind umgerechnet ca. 68.000 Euro. An der Seite ihres Mannes, Präsident Donald Trump (79), der in einem klassischen schwarzen Smoking erschien, schritt Melania lächelnd durch den Abend.

Schon der Gesamtwert der einzelnen Teile des Looks macht deutlich, in welchen Preissphären sich der Abendauftritt bewegte. Allein ein Haute-Couture-Abendkleid von Christian Dior beginnt laut Berichten bei rund 60.000 bis 80.000 Dollar – je nach Komplexität und Verarbeitung können individuelle Stücke noch teurer ausfallen. Maßgefertigte Couture-Handschuhe kosten zwischen 1.500 und 3.000 Dollar, die Seidenpumps von Dior kommen auf bis zu 2.700 Dollar. Bereits früher am Tag zog Melania Vergleiche zu einem anderen Stil-Idol: In einem doppelreihigen Blazer mit passendem Bleistiftrock des Designers Adam Lippes erinnerte ihr Look an Jackie O (51) Dazu kombinierte sie Schlangenleder-Pumps von Manolo Blahnik.

Melania ist für ihre Vorliebe für europäische Luxusmode bekannt. Gegenüber dem Magazin Elle äußerte sie sich in der Vergangenheit zu ihrem persönlichen Stil: "Ich style mich selbst und wähle aus, was ich trage, basierend darauf, was sich gut anfühlt." Dabei legt sie besonderen Wert auf Schnitt und Farbe. "Ich trage immer, was mir gefällt und was für den Anlass angemessen ist", so das frühere Model und ergänzte: "Ich konzentriere mich immer auf Teile, die einen überlegenen Schnitt haben." König Charles und Königin Camilla sind noch bis Donnerstag zu Besuch in den USA – es ist ihr erster offizieller Besuch seit Charles nach dem Tod seiner Mutter, Königin Elizabeth II. (†96), im September 2022 den Thron bestieg.

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump vor dem Staatsdinner für König Charles III. und Königin Camilla im Weißen Haus, Washington, DC

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Imago Melania und Donald Trump mit König Charles und Königin Camilla

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Imago Bei einem Besuch am Weißen Haus begrüßen Donald Trump und Melania Trump König Charles III. und Königin Camilla