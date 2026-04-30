Eine Woche nach Geburt: Alessia Herren zeigt After-Baby-Body

Nur eine Woche nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat sich Alessia Herren (24) jetzt bei ihren Fans zurückgemeldet – und das mit einem besonderen Erlebnis. Die 24-Jährige unternahm mit beiden Kindern einen ersten Ausflug zum Ponyhof ihres Onkels. Mitten aus dem Stall heraus wandte sie sich dann mit einem Instagram-Video an ihre Community und zeigte ganz offen, wie ihr Körper eine Woche nach der Entbindung aussieht. "Es ist so ungewohnt, wieder in die Kamera zu sprechen. Ich war lange weg, jetzt bin ich wieder da", sagte sie dabei.

In dem Clip ist Alessia in einem grauen Sport-Set und einer grünen Jacke zu sehen. Ihr Bauch ist sichtlich zurückgegangen, aber noch vorhanden – was sie selbst ganz offen kommentierte: "Ich habe heute genau vor einer Woche entbunden und das ist mein Update zu meiner Figur. So sehe ich jetzt aus, mein Bauch ist auf jeden Fall noch da, aber es wird langsam. Ich passe so langsam wieder in meine alten Sachen rein." Unter den Clip schrieb sie außerdem: "Unglaublich, was wir Frauen leisten."

Alessias Sohn kam am 21. April 2026 zur Welt – rund sechs Tage nach dem errechneten Geburtstermin. In ihrem zuvor geteilten Geburtsbericht hatte sie von einer aufwühlenden Nacht berichtet, in der sie zunächst Fruchtwasser verlor und dann früh morgens von Wehen geweckt wurde. Ins Krankenhaus fuhr sie damals an der Seite ihres Partners Can und ihrer Mutter. Ihr erstes Kind, Tochter Anisa-Amalia, wurde im April 2023 geboren, sodass Alessia nun zweifache Mutter ist.

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Bekanntheit

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren eine Woche nach der Geburt, April 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

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