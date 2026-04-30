Kinderwunsch beendet: Pietro Lombardi plant bald Vasektomie

Pietro Lombardi (33) macht seinen Fans eine sehr persönliche Ankündigung: Der Sänger denkt aktuell ernsthaft über eine Vasektomie nach. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen: "Hast du die Vasektomie jetzt eigentlich schon gemacht? Oder doch nicht?" Pietro nutzte die Gelegenheit, um offen über seine Familienplanung zu sprechen und stellte klar, dass für ihn das Kapitel weiterer Nachwuchs so gut wie abgeschlossen ist. Konkrete Details zu Ort oder Zeitpunkt des möglichen Eingriffs verriet der Realitystar allerdings noch nicht, betonte aber, dass der Schritt für ihn gut überlegt sei.

In seiner Antwort, die er in seiner Instagram-Story teilte, wurde Pietro deutlich: "Auch wenn das oftmals in der Kritik steht, sowas zu machen, denke ich doch schon darüber nach", erklärt der Musiker. Er führt weiter aus: "Klar, ich habe drei wundervolle Kinder und für mich reicht das. Ich möchte keine Kinder mehr. Klar, sag niemals nie, aber ist nicht der Plan. Ich denke, ich werde es machen demnächst. Aber ein Zeitpunkt steht noch nicht fest." Mit seinem Statement macht der Sänger deutlich, dass er sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, den endgültigen Entschluss aber offenbar noch nicht in einen Termin beim Arzt umgewandelt hat.

Pietros Patchworkfamilie ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Aus seiner früheren Ehe mit Sarah Engels (33) hat der Musiker einen Sohn, mit seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) bekam er später zwei weitere Söhne. Der Künstler zeigt seine Kinder immer wieder in Ausschnitten auf Social Media und betont regelmäßig, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. Gerade diese enge Bindung scheint für ihn ein Grund zu sein, seine Familienplanung bewusst abzuschließen und sich auf die Zeit mit seinem bestehenden Nachwuchs zu konzentrieren. Wie sich sein Alltag mit drei Jungs gestaltet, teilt Pietro immer wieder in ehrlichen Momentaufnahmen mit seiner Community.

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IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi zeigt auf Instagram ein gemeinsames Bild mit seinen Söhnen

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Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025