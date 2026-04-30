Fans irritiert: Aleks Petrovic teilt altes Video mit Vanessa

Aleksandar Petrovic (35) sorgt derzeit auf TikTok für Verwirrung unter seinen Fans. Der Realitystar postete dort ein altes Video, das ihn gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) zeigt – versehen mit dem Hashtag "An diesem Tag". Ein eingeblendeter Zeitstempel verrät, dass die Aufnahme vom 28. April 2025 stammt. Aleks lud den Clip damit genau ein Jahr nach dem ursprünglichen Datum erneut hoch. Zu sehen sind die beiden, wie sie gemeinsam Rollen aus der Serie "Prison Break" bewerten, viel lachen und Vanessa sich dabei an seine Schulter lehnt.

In der Kommentarspalte fragen sich viele User nun, was hinter diesem nostalgischen Throwback steckt. "Seht ihr, wie der immer anfängt" und "Sind die plötzlich wieder Freunde" heißt es etwa unter dem Clip. Andere Follower reagieren eher ungläubig und schreiben Dinge wie "Was geht denn jetzt ab haha" oder werden deutlicher mit Aussagen wie "Du hast einen Knall" und "Findest du das nicht etwas geschmacklos?" Aleks selbst liefert zu dem Post keinerlei weitere Erklärung, verweist lediglich mit dem Hashtag auf den Jahrestag des Videos. Auffällig ist der Zeitpunkt: Der Upload erfolgt kurz nachdem Vanessa öffentlich über die Herausforderungen ihrer aktuellen Fernbeziehung gesprochen hat.

Vanessa und Aleks lernten sich durch das Reality-TV kennen. Die Influencerin hatte zuletzt bei den Reality Awards ihre neue Beziehung öffentlich gemacht und sich dabei sichtlich glücklich gezeigt. In einer Instagram-Story sprach sie jedoch auch offen über die Schattenseiten ihrer Fernbeziehung: "Long-Distance-Beziehungen machen echt keinen Spaß. Man kann sich nicht einfach so eben mal sehen und ich brauche Nähe eigentlich sehr. Es ist schön, das Gefühl von Vermissen zu erleben, aber andererseits tut es auch weh."

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Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

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Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, April 2025

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RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6