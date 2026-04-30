Nach Restaurant-Kollaps: Ving Rhames stabil im Krankenhaus

Gute Nachrichten für alle Fans von Ving Rhames (66): Dem Hollywoodstar geht es nach seinem Zusammenbruch in einem Restaurant in Los Angeles wieder besser. Wie TMZ berichtet, war der Schauspieler am Mittwoch mit seiner Familie beim Essen, als er plötzlich kollabierte und das Bewusstsein mehrfach verlor. Sanitäter brachten ihn daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Sprecher versicherte gegenüber TMZ, er habe inzwischen Kontakt mit dem Schauspieler aufnehmen können und dieser fühle sich "gut".

Ving selbst erklärte seinem Sprecher gegenüber, er sei möglicherweise "überhitzt" gewesen. Aus Sicherheitsgründen wird er dennoch weiterhin im Krankenhaus unter Beobachtung behalten. Die Feuerwehr Los Angeles bestätigte gegenüber TMZ, dass ihre Einsatzkräfte am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr einem Mann in seinen Sechzigern geholfen und ihn anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung transportiert hätten.

Der 66-Jährige hatte in seiner Karriere bereits unzählige Erfolge gefeiert. Einem breiten Publikum wurde er als Gangster Marsellus Wallace in Quentin Tarantinos (63) Kultfilm "Pulp Fiction" aus dem Jahr 1994 bekannt, bevor er als Computerhacker Luther Stickell in der "Mission: Impossible"-Reihe an der Seite von Tom Cruise (63) zur fixen Größe im Action-Kino wurde – eine Rolle, die er zuletzt 2025 in "Mission: Impossible – The Final Reckoning" verkörperte. Den Golden Globe gewann er 1998 für seine Darstellung des Boxpromoters Don King im HBO-Film "Don King: Only in America". Privat ist er seit dem Jahr 2000 mit Deborah Reed verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder: Tochter Reign Beau und Sohn Freedom. Seine Familie freut sich sicher, dass es ihm nach seinem Zusammenbruch inzwischen wieder besser geht.

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