Kaulitz-Brüder rechtfertigen fehlenden Gustav-Support

Gustav Schäfer (37) tanzt sich weiter durch die 19. Staffel von "Let's Dance" und kämpft mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster um den Titel "Dancing Star 2026". Sieben Kandidaten haben die RTL-Show bereits verlassen, doch der Tokio-Hotel-Drummer ist noch dabei. Allerdings sind seine Bandkollegen Tom Kaulitz (36) und Bill Kaulitz (36) beim Zuschauen nicht so aktiv, wie sich einige Fans das wünschen. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" haben sich die Zwillinge nun zu den entsprechenden Fan-Nachrichten geäußert, die sie immer wieder erreichten.

Tom erklärte darin, warum er die Show kaum verfolgen könne: "Hier aus den USA ist das schwer zu verfolgen, wenn man keinen VPN-Server hat." Trotzdem hätten die beiden natürlich mitbekommen, was sich bei Gustav getan hat. Bill kommentierte lachend, dass aus dem Schlagzeuger "eine richtige Tänzerin" geworden sei, und ergänzte: "Der hat richtig abgenommen. Der ist richtig sportlich unterwegs!" Tom ließ es sich dann auch nicht nehmen, einen kleinen "Shoutout" für seinen Freund zu machen, und fügte hinzu, sie seien "richtig stolz" auf ihn. Einen möglichen Sieg hält er ebenfalls für realistisch: "Vielleicht gewinnt er demnächst." Bill stimmte zu: "Ich würde mich für ihn freuen." Wann das Finale stattfindet, wussten die beiden nicht ganz genau – sie schätzten "irgendwann im Mai", was tatsächlich zutrifft: Das Finale ist für den 29. Mai geplant. Neben Gustav sind noch Ross Antony (51), Nadja Benaissa (44), Jan Kittmann, Joel Mattli, Milano (27) und Anna-Carina Woitschack (33) im Rennen.

Dass die Kaulitz-Brüder Gustavs Teilnahme an "Let's Dance" anfangs kaum thematisierten, hatte bereits für Gesprächsstoff gesorgt. Tom hatte damals erklärt, sie hätten schlicht nicht damit gerechnet, dass der Schlagzeuger so lange in der Show bleibt. Bill hatte zwar augenzwinkernd gestichelt, dass Gustav eigentlich nicht tanzen könne – gleichzeitig aber betont, er mache seine Sache super. Gustav selbst nahm die Situation gelassen und versicherte gegenüber der Agentur teleschau, seine Freunde würden ihn supporten: "Das passt schon alles, so wie es ist."

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer, November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln