"Lächerlich": Lena kommentiert Aussagen von Umut Tekins Ex

Für Realitystar Lena Goldstein ist jetzt das Maß voll: Nachdem Umut Tekins (28) Ex-Freundin Emma Fernlund (25) bei den Reality Awards behauptet hatte, Umut rufe sie trotz seiner Beziehung mit Lena noch regelmäßig an, meldet sich nun die aktuelle Partnerin des Realitystars mit einer klaren Ansage zu Wort. Via Instagram kommentierte sie die Vorwürfe und stellte unmissverständlich klar, was sie davon hält – nämlich herzlich wenig: "Was das Thema angeht, bin ich komplett tiefenentspannt. Dass sie so etwas behauptet, ist eine Lüge und ehrlich gesagt lächerlich. Wir sind beide nicht darüber verwundert, es ist ja nicht das erste Mal, dass sie für Klicks Bullshit erzählt."

Sie wirft Emma vor, mit solchen Aussagen Aufmerksamkeit erzeugen zu wollen: "Natürlich versucht sie jetzt, auf Krampf weiter im Gespräch zu bleiben, dann denkt man sich natürlich gerne auch Sachen aus oder bastelt Geschichten." Laut Lena sei das kein Einzelfall in ihrer Branche: "Willkommen in der Reality-Bubble. Die Leute aus dieser Branche sind unberechenbar und bereit, alles Erdenkliche für ein wenig Aufmerksamkeit zu tun, was wirklich sehr traurig und schade ist. Deswegen halten wir privat auch keinen Kontakt zu diesen Menschen, da wir andere Werte vertreten."

Umut selbst hatte die Anruf-Vorwürfe Emmas ebenfalls im Gespräch mit Promiflash bereits zurückgewiesen: "Wo habe ich sie angerufen? Nee, Moment. Wenn man überhaupt irgendwie telefoniert hat oder Sonstiges, dann war das so gewesen, dass es für mich schön wäre, dass wir das Drama in Zukunft mal komplett lassen, dass ich in Frieden gelassen werde. Oder wenn es irgendwie Managementsachen waren, aber sonst auch nichts." Emma und Umut waren vor seiner Beziehung mit Lena ein Paar. Alle drei sind aus dem deutschen Reality-TV bekannt.

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Collage: Instagram / /lenamariaposa, Instagram / emmashealth_ Collage: Lena Goldstein und Emma Fernlund

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / umut_tekin41 Emma Fernlund und Umut Tekin im Sommer 2025