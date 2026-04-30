Lena schwärmt: Umut Tekin ist "der Papa" von ihrer Tochter

Lena Goldstein hat in einer Instagram-Fragerunde so richtig von ihrem Partner Umut Tekin (28) geschwärmt. Ein Fan wollte wissen, ob ihre Tochter sofort eine Verbindung zu Umut aufgebaut habe. Lenas Antwort ließ keinen Zweifel daran, wie sehr der Realitystar in das Leben der Kleinen integriert ist und welche Bedeutung er für die gesamte Familie hat. "Er ist der Papa von ihr. Er liebt sie über alles und sie ihn ebenfalls. Sie sagt auch Rapa zu ihm (Baba Türkisch)", schrieb Lena begeistert.

Weiter schilderte sie, wie aktiv Umut sich in den Alltag des Kindes einbringt: Er habe gewickelt, die Tochter gefüttert, als sie noch nicht selbstständig essen konnte, und kümmere sich besonders liebevoll, wenn die Kleine krank sei. "Er ist wirklich der liebevollste und fürsorglichste Vater für unsere Kinder, den ich mir jemals hätte wünschen können", schwärmte die Influencerin. Und sie machte noch etwas deutlich: "Deshalb will ich ihn auch heiraten und weitere Kinder mit ihm."

Zwischen den beiden Realitystars scheint es nicht nur in Erziehungsfragen rundzulaufen. Lena beschreibt sich und Umut als starkes Team und "tolle Eltern", die an einem Strang ziehen. In einem Interview mit Promiflash hatte Umut bereits in der Vergangenheit hervorgehoben, wie sehr er bei Lena emotionale Sicherheit findet und sich mit seinen Sorgen und seiner Vergangenheit bei ihr öffnen kann.

Anzeige Anzeige

Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

Instagram / lenamariaposa Lena Goldstein mit ihrem Baby, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026