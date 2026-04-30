Wegen Fehler: Reinhard Mey erhält 24 Gold- und Platin-Awards

Für Reinhard Mey (83) gibt es jetzt gleich mehrfach Grund zur Freude: Der Liedermacher erhält auf einen Schlag 24 nachträgliche Gold- und Platin-Auszeichnungen. Damit steigt die Zahl seiner Goldenen Schallplatten von bisher 21 auf insgesamt 45 – fast eine Verdoppelung über Nacht. Dahinter steckt kein neuer Verkaufserfolg, sondern ein jahrzehntealter Fehler, der jetzt durch Universal Music und den Bundesverband Musikindustrie aufgedeckt und korrigiert wurde, wie Oe24 berichtet.

Der Ursprung des Fehlers liegt in der bewegten Firmengeschichte rund um Reinhards Label. Obwohl er dem Label stets treu blieb, wurde dieses gleich zweimal übernommen – zunächst von EMI im Jahr 1994 und später von Universal im Jahr 2013. Dabei wurden die Archive offenbar nicht vollständig abgeglichen, sodass Alben aus der Zeit zwischen 1975 und 2000 trotz hoher Verkaufszahlen jahrzehntelang ohne offizielle Auszeichnung blieben. Einem aufmerksamen Freund aus Reinhards Umfeld fiel die Lücke auf. Aktuelle GfK-Daten bestätigten dann den Nachholbedarf. Unter den 24 nachgereichten Auszeichnungen befinden sich eine Platin-Auszeichnung, ein Triple-Gold-Status sowie zahlreiche Goldene Schallplatten.

Die nachträglichen Ehrungen fügen sich nahtlos in einen bemerkenswerten Lauf des Musikers. Mit seinem Album "Nach Haus" erreichte er als Über-80-Jähriger die Spitze der deutschen Albumcharts. Und erst im November 2025 feierte sein über 55 Jahre altes Lied "In meinem Garten" ein unerwartetes Comeback in den Charts – es kletterte auf Platz 15, nachdem es in einer Netflix-Dokumentation über den Rapper Haftbefehl (40) zu hören war. Reinhard selbst reagiert auf seine Erfolge bescheiden. Wie auf seiner offiziellen Website zu lesen ist, habe er kein Lied jemals unter dem Vorsatz geschrieben, einen Hit zu erschaffen.

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Imago Reinhard Mey bei einem Auftritt 1984

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Getty Images Reinhard Mey im Mai 2013 in Bremen

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Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

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