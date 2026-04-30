"Hass auf mich": Antonia Hemmer fühlt sich so unwohl wie nie

Antonia Hemmer (26) hat sich mit einem ungewohnt ernsten Update bei ihren Fans gemeldet. Die Influencerin wandte sich in einer Instagram-Story an ihre Follower – und zwar direkt aus ihrem Keller, wo sie gerade Wäsche zusammenlegte. Dabei ließ sie den Blick auf ihre Fitnessgeräte schweifen und wurde dabei richtig nachdenklich. "Ich habe so einen Hass auf mich gerade. Ich stehe hier, mache Wäsche und gucke dabei meine ganzen Sportgeräte an und denke mir: 'Eh, was ist eigentlich los mit dir?' Ich bin so krass unsportlich geworden. Ich erkenne mich selbst nicht wieder", sagte sie.

Vor rund einem Jahr sei Antonia noch teilweise zweimal täglich im Fitnessstudio gewesen. Damals habe sie sogar davon geträumt, eigene Sportgeräte zu Hause zu haben – heute stehen sie da und werden kaum genutzt. Die Reality-TV-Bekanntheit erklärt, dass sie in den vergangenen Monaten oft krank gewesen sei und viel unterwegs war, teilweise sogar länger nicht in Deutschland. Doch das lässt sie selbst nicht als Ausrede gelten. Vor allem seit sie mit ihrem Partner Leopold liiert ist, habe ihre sportliche Routine deutlich gelitten. Ihr eigenes Fazit fiel dabei schonungslos aus: "Jetzt stehe ich vor dem Spiegel und denke: 'Boah, du lässt dich so gehen.' Meine Figur ist nicht mehr so definiert."

In einem abschließenden Realtalk brachte Antonia ihre Gefühlslage noch einmal auf den Punkt: "Fühle mich so unwohl wie noch nie aktuell, und das kurz vor dem Sommer. Und das ist genau der schwierigste Punkt am ganzen Training: wieder reinzukommen und dran zu bleiben." Die 26-Jährige, die durch Reality-TV bekannt wurde und regelmäßig ihren Alltag mit der Community teilt, zeigte sich damit von einer sehr persönlichen Seite.

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Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening der Sky-Serie "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Januar 2026

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Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, März 2026