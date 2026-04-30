Neuer "Findet Nemo"-Kurzfilm mit Ellen DeGeneres als Dorie

Pixar arbeitet an einem neuen Kurzfilm aus dem "Findet Nemo"-Universum – und er bringt eine der beliebtesten Figuren der Reihe zurück: Dorie, die vergessliche Paletten-Doktorfisch-Dame. Wie das US-Branchenmagazin Deadline berichtet, wird Ellen DeGeneres (68) der Figur in den USA erneut ihre Stimme leihen. Für die Moderatorin und Comedyikone ist das eine besondere Rückkehr, denn sie hatte sich 2022 vollständig aus dem Showgeschäft zurückgezogen. Mit dem neuen Pixar-Projekt bricht sie nun ihre selbst gewählte Auszeit.

Details zur Handlung, zur Länge des Films oder zu einem möglichen Starttermin sind bislang nicht bekannt. Auch bleibt offen, welche weiteren Charaktere neben Dorie auftauchen werden – etwa Clownfisch Marlin, sein Sohn Nemo, Meeresschildkröte Crush oder Hai Bruce. Was die deutschsprachige Synchronisation betrifft, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Anke Engelke (60) die Rolle der Dorie erneut übernehmen wird, wie das Magazin Filmstarts berichtet. Die Schauspielerin, Moderatorin und Komikerin spricht die Figur bereits seit ihrem ersten Auftritt im Jahr 2003.

Ellen hatte sich vor ihrem Rückzug aus dem Fernsehen mit ihrer "The Ellen DeGeneres Show" über viele Jahre als feste Institution im US-amerikanischen Fernsehen etabliert. Der Abgang war jedoch von Kontroversen begleitet: Berichte über einen schwierigen Führungsstil am Set ihrer Sendung hatten ihr Image in den letzten Jahren ihrer TV-Karriere erheblich belastet. Als Dorie feierte sie zuletzt 2016 mit dem Sequel "Findet Dorie" große Erfolge – der Film spielte weltweit fast eine Milliarde Euro ein.

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Everett Collection (ActionPress) Dorie und Nemo in "Findet Nemo"

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Getty Images Ellen DeGeneres, US-amerikanische TV-Bekanntheit

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Getty Images Anke Engelke auf dem Green Carpet des "Zurich Film Festival" zur Premiere von "Dann Passiert Das Leben"