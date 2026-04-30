Kate Beckinsale stolz: Tochter Lily ist zwei Jahre nüchtern

Lily Mo Sheen (27), die Tochter von Schauspielerin Kate Beckinsale (52) und dem walisischen Schauspieler Michael Sheen (57), hat ein besonderes Jubiläum gefeiert: Die 27-Jährige ist seit zwei Jahren nüchtern. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ein Foto, auf dem sie ein Tablett mit bunten Cupcakes in den Händen hält. Dazu schrieb sie schlicht: "Zwei Jahre nüchtern." Ohne weitere Details zu nennen, setzte sie damit ein klares Statement, das bei ihren Followern und Freunden gut ankam.

Eine Freundin ließ es sich nicht nehmen, unter dem Beitrag ihre Freude zu teilen: "Ich bin so stolz auf dich, Lily", schrieb sie in der Kommentarspalte. Lily tritt mit ihrer Entscheidung zur Nüchternheit in die Fußstapfen ihrer Mutter: Auch Kate hat Alkohol schon lange aus ihrem Leben verbannt – allerdings aus gesundheitlichen Gründen. Gegenüber dem Magazin Shape erklärte sie bereits 2016: "Ich trinke keinen Alkohol. Ich spüre die Wirkung sehr schnell, daher habe ich noch nie wirklich ein ganzes Glas von irgendetwas Alkoholischem getrunken." Stattdessen setzt die Schauspielerin auf Sport am frühen Morgen: "Ich stehe im Grunde auf, esse Frühstück und trainiere dann. Ich ziehe es vor, das morgens zu erledigen."

Kate und Lily verbindet eine enge Mutter-Tochter-Beziehung. In einem Interview aus dem Jahr 2023 schwärmte Kate von der Ähnlichkeit zwischen ihnen beiden: "Manchmal schicke ich ihr eine SMS mit den Worten 'Hol dir dein eigenes Gesicht!' Sie ist wie eine bessere Version von mir. Sie hat etwas, das ich nicht habe", sagte die Britin und fügte hinzu: "Sie sieht aus wie ein wunderschönes Disney-Tier – sie hat diese riesigen Augen." Die vergangenen Jahre seien für die beiden allerdings nicht einfach gewesen: Kate verlor innerhalb weniger Jahre beide Elternteile, darunter ihre Mutter Judy Loe, die im Juli 2025 an Krebs starb. Obendrein musste sie sich gegen Bodyshaming wehren.

Anzeige Anzeige

Imeh Akpanudosen/Getty Images Kate Beckinsale und Lily Mo Sheen 2013 in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Imago Lily Mo Sheen bei der Premiere von Girls5eva im Paris Theater in New York am 7. März 2024.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale und Michael Sheen im Jahr 2001