Nach schwerem Unfall: Lindsey Vonn zeigt sich munter im Gym

Lindsey Vonn (41) meldet sich mit einem starken Lebenszeichen aus dem Gym zurück: Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen, bei dem sie sich unter anderem den Unterschenkel gebrochen hatte, zeigt sich die Skirennläuferin jetzt wieder aufrecht auf eigenen Beinen. Auf Instagram teilt Lindsey ein Foto aus einem Trainingsraum, auf dem sie allein und ohne Hilfe steht. Zu dem Schnappschuss schreibt die Sportlerin kämpferisch: "Noch nicht ganz ich, aber ich bin auf dem besten Weg..." Für ihre Fans ist das das erste sichtbare Update seit dem Schockmoment auf der Piste.

Das neue Bild aus dem Gym lässt erkennen, dass Lindsey offenbar schon wieder intensiv an ihrem Comeback arbeitet. Im Hintergrund sind Fitnessgeräte zu sehen, die Szene wirkt wie ein typischer Reha-Tag der Athletin. Details zu ihrem aktuellen Trainingsprogramm verrät die Skirennläuferin zwar nicht, doch allein die Tatsache, dass sie ohne Krücken oder Stützen steht, ist für viele ein deutliches Zeichen ihres Fortschritts. In den Kommentaren sammeln sich motivierende Nachrichten und Genesungswünsche ihrer Community, die ihren Weg seit dem Olympia-Unfall verfolgt und nun erleichtert aufatmet.

Lindsey gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern des Skisports und hat in ihrer Karriere zahlreiche Verletzungen bewältigt. Die Sportlerin hatte immer wieder betont, wie wichtig ihr mentale Stärke und Disziplin sind, um Rückschläge zu verkraften. Auch abseits der Pisten gibt die US-Amerikanerin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, zeigt ihre Hunde, ihre Workouts und Reisen. Auf Social Media teilt sie häufig Momente, in denen sie stolz auf ihre Fortschritte ist – egal ob sportlich oder privat. Dass sie nun gerade aus dem Trainingsraum ein so persönliches Update postet, passt zu ihrem offenen Umgang mit Höhen und Tiefen ihres Lebens.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn zeigt ihren Fortschritt, April 2026

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin

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Getty Images Lindsey Vonn reagiert beim Abfahrtstraining der Winterspiele Milano Cortina 2026 in Cortina d’Ampezzo