Sie ist die echte Emily aus "Der Teufel trägt Prada"

Jahrelang war es ein gut gehütetes Geheimnis der Modewelt: Wer steckt wirklich hinter der unvergesslichen Figur Emily Charlton aus dem Kultfilm Der Teufel trägt Prada? Jetzt hat sich Leslie Fremar, eine der gefragtesten Stylistinnen Hollywoods, im Podcast "Run-Through" von Vogue selbst als Vorlage für die Figur geoutet. "Ich weiß, dass ich es bin. Ich bin Emily", erklärte sie gegenüber Vogue-Redakteurin Chloe Malle. Leslie arbeitete seinerzeit als erste Assistentin von Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (76) – und damit direkt an der Seite von Lauren Weisberger, die später den gleichnamigen Roman schrieb. Im Film wurde die Figur Emily von Emily Blunt (43) verkörpert, während Anne Hathaway (43) die Hauptrolle der jungen Assistentin Andy Sachs spielte.

Leslie verriet im Podcast außerdem, dass einer der bekanntesten Sätze des Films tatsächlich von ihr stammt: "Ich habe ihr definitiv gesagt, dass eine Million Mädchen für diesen Job töten würden." Sie fügte hinzu: "Das war definitiv meine Aussage, weil ich das wirklich geglaubt habe." Die Stylistin erklärte auch, dass sie und Lauren während ihrer gemeinsamen Zeit bei Vogue kein freundschaftliches Verhältnis pflegten – außerhalb des Büros hatten sie keinen Kontakt. Leslie machte keinen Hehl daraus, dass sie Laurens Verhalten als nicht besonders ernsthaft empfand: "Ich war wahrscheinlich nicht sehr nett und wahrscheinlich auch angespannt, weil ich das Gefühl hatte, auch noch ihren Job machen zu müssen." Das Buch habe sich für sie "wie ein Verrat angefühlt". Seit Laurens Abgang bei Vogue haben die beiden nie wieder miteinander gesprochen. Lauren selbst schrieb in einem Essay für Vogue, dass das Buch "kein Versuch war, jemanden zu Fall zu bringen oder eine Art Rache zu üben".

Heute ist Leslie vor allem als Stylistin bekannt – unter anderem kümmerte sie sich um das Valentino-Hochzeitskleid von Nicola Peltz (31) bei deren Hochzeit mit Brooklyn Beckham (27). Für Fans der Filmreihe gibt es derweil gute Neuigkeiten: Am 1. Mai 2026 kommt "Der Teufel trägt Prada 2" in die Kinos – genau 20 Jahre nach dem Original. Im zweiten Teil treffen Miranda Priestly und ihre einstige Assistentin Emily erneut aufeinander – diesmal allerdings als Rivalinnen im Kampf um Werbeeinnahmen in einer sich wandelnden Medienlandschaft.

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Getty Images Leslie Fremar bei den InStyle Awards im Getty Center in Los Angeles, 24. Oktober 2016

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IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

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Imago Lauren Weisberger bei der BookExpo America 2013 im Jacob Javits Center in New York