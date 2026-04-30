Nach Drama mit Christian: Antonia Elena erklärt Netz-Pause

Antonia Elena (33) ist nach einer kurzen Auszeit wieder zurück auf Social Media. Die Influencerin meldete sich jetzt in ihrer Instagram-Story bei ihren Followern und erklärte, warum sie sich eine Pause gegönnt hatte. "Ich brauchte ein bisschen Abstand von der digitalen Welt... das erste Mal so richtig nach 8 Jahren Instagram", schrieb sie ehrlich. Die letzten Wochen seien nicht einfach gewesen – sowohl online als auch offline. "Menschen können manchmal grausam sein, und auch wenn ich ein echt dickes Fell habe, hat mich die letzte Zeit sehr mitgenommen", so die Influencerin.

In ihrem Statement macht Antonia deutlich, dass es nicht nur der Gegenwind aus dem Netz war, der ihr zu schaffen machte. "Viele Dinge, vor allem auch abseits von Social Media, haben mich sehr verletzt, und es hat sich einfach nicht gut angefühlt, weiterzumachen, als wäre nichts", erklärte sie weiter. Jetzt fühle sie sich bereit für einen Neustart: "Ich starte mit frischem Kopf, klaren Gedanken und auch ein paar persönlichen Änderungen wieder durch." Außerdem kündigte sie an, gemeinsam mit ihrem Team eine besondere Aktion für ihre Community vorbereitet zu haben – Details dazu will sie noch heute verraten.

Hintergrund der turbulenten Zeit dürfte unter anderem der öffentliche Konflikt mit ihrem Ex Christian Wolf (30) sein. Der Unternehmer hatte sich zuletzt auf Instagram zu Wort gemeldet und mit "gespaltenem Herzen" den Vorwurf geäußert, Antonia versuche, seine Beziehung mit Romina Palm (26) zu sabotieren. Er warf ihr vor, in der Vergangenheit immer wieder Seitenhiebe gegen seine neue Partnerin ausgeteilt und schlecht über ihn als Vater ihres gemeinsamen Sohnes Noah gesprochen zu haben.

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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Imago Antonia Elena auf der FIBO in Köln, April 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025