Serkan-Vanessa-Drama: Samira Yavuz findet es "unangenehm"

Die neue Reality-Talkshow "Nightfever" von Moderator Sam Dylan (35) sorgt in der Szene für reichlich Gesprächsstoff – und auch Samira Yavuz (32) meldet sich dazu nun zu Wort. In ihrem Podcast "Main Character Mode" macht die Reality-TV-Bekanntheit klar, dass sie von dem Format überhaupt nichts hält. "Also ich persönlich kann euch sagen: Wann auch immer ich eine Einladung dazu bekommen würde, ich würde nicht hingehen. Nicht, weil ich etwas zu verbergen hätte, sondern weil ich es einfach Katastrophe finde. Ich habe gar keine Lust, dazusitzen und mir irgendwie das Maul über jemanden zu zerreißen. Ich habe auch keine Lust, dazusitzen und vorgeführt zu werden", betont sie.

Sie selbst habe noch nie eine Folge gesehen – auch nicht die, in der ihr Ex Serkan (33) auftrat. Was sie dennoch mitbekommt, sind die kursierenden Clips im Netz. Samira selbst wurde in der Show zum Thema: Serkan erklärte, seine Gefühle für sie hätten eine Rolle bei der Trennung von Vanessa Brahimi gespielt. Die 32-Jährige will das Thema eigentlich nicht weiter aufmachen – deutet aber an, dass ihr vieles über das Drama bereits bekannt war: "Tatsächlich ist es so, dass ich das schon wusste. Und dass ich auch bestimmte Chatverläufe hatte, original, von Serkans Handy. Es hat sich alles nicht so gedeckt. [...] Ich wusste das alles von ihm. Super unangenehm alles. Aber das, was sie da so gesprochen hat, war jetzt auch nicht das, was ich gelesen habe."

Grundsätzlich sei sie kein Fan davon, Fremdgehgeschichten und private Konflikte so öffentlich auszutragen. Auch das Drama um Lorik Bunjaku (29) und Denise Hersing (30) aus einer vergangenen Folge findet sie schlicht "eklig": In der Sendung warf eine Frau, die hinter einer Schattenwand verborgen blieb, Lorik vor, Denise mit ihr betrogen zu haben. "Ihr seht, wie unangenehm das ist, wenn über jemanden gesprochen wird – und dann auch nicht alles, sondern nur so, wie es für die eine Person gut aussieht, weil jeder sitzt ja dann da in seinem besten Licht. Das ist ja klar. Wer belastet sich denn selbst?", so die ehemalige Sommerhaus-Gewinnerin.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, April 2026