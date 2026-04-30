Amira Aly schockt Fans: Zahnverlust durch Kaugummi-Kauen

Für Amira Aly (33) endete ein ganz alltäglicher Moment mit einem schmerzhaften Schock: Die Moderatorin hat sich beim Kaugummi kauen ein Stück Zahn abgebissen. In ihrer Instagram-Story teilte sie das Missgeschick jetzt mit ihren Followern und zeigte dabei auch die sichtbare Lücke in ihrem Gebiss. "Ich habe mir ein richtig fettes Stück Zahn rausgebissen, das ist mir noch nie passiert", berichtete sie ihrer Community. Das Ergebnis des unglücklichen Zufalls: ein unschöner Zahnschaden, der schnellstmöglich behoben werden muss.

Amira hielt die Kamera in ihrer Story nah heran und ließ ihre Follower den Schaden aus nächster Nähe sehen. Die Lücke sticht auf den Aufnahmen deutlich ins Auge. Die Stelle soll schnellstmöglich geflickt werden, betonte sie. Die Wahl des Anlaufpunkts teilte sie gleich mit: In Köln soll die Behandlung erfolgen, die verlinkte Praxis ist die Media Park Klinik. Weitere Details zur anstehenden Reparatur behielt die Moderatorin zunächst für sich.

Amira, die ihre Haare seit Neustem kürzer trägt, hatte sich Anfang 2023 von ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (48) getrennt, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne hat. Inzwischen hat die Moderatorin ihr privates Glück neu gefunden und ist wieder in einer Beziehung. Beruflich ist sie ebenfalls gut eingespannt und hält ihre Fans regelmäßig über ihr Leben auf Social Media auf dem Laufenden.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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Instagram / amiraaly Amira Aly im Urlaub in Kairo, Februar 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026