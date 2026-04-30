Mysteriöse Krankheit: Zayn Maliks Familie bittet um Spenden

Zayn Malik (33) liegt im Krankenhaus – und seine Familie meldet sich erstmals mit einem Update zu Wort. Der Sänger hatte vergangene Woche selbst ein Foto aus dem Krankenhaus geteilt und mitgeteilt, dass er sich wegen einer mysteriösen Erkrankung behandeln lässt. Seine Cousine Sasha Malik wandte sich nun auf Instagram an die vielen besorgten Fans: "Wir sind so dankbar für alle, die sich gemeldet und Blumensträuße geschickt haben! Aus logistischen Gründen ist das leider einfach nicht möglich..." Stattdessen bat sie darum, als Zeichen der Unterstützung im Namen von Zayn Spenden für die Organisation The Palestine Project zu tätigen.

Hintergrund der Bitte: Ein nordwestenglisches Blumengeschäft namens The Hidden Bouquet, das von der Familie Malik autorisiert wurde, meldete sich ebenfalls zu Wort und erklärte, dass man aufgrund der hohen Nachfrage keine weiteren Bestellungen mehr annehmen könne. "Ihr könnt gerne den Betrag spenden, den ihr für einen Blumenstrauß ausgegeben hättet, und dort eine Unterstützungsnachricht hinterlassen", hieß es in dem Statement. Wie die Quelle People berichtet, sucht Zayn derzeit Rat beim angeblich weltbesten Kardiologen. Geplante Auftritte, darunter ein Auftritt in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon (51), musste der 33-Jährige deshalb absagen. Zuvor hatte er auch ein für den 13. April geplantes Konzert in Kingston, UK, gestrichen und sich bei seinen Fans "von Herzen" bedankt.

Zayn hatte seine Solokarriere nach seinem Ausstieg aus der Boyband One Direction im Jahr 2015 gestartet. Für ihn wird die bevorstehende Welttournee mit 31 Terminen die bislang größte seiner Solokarriere sein – sie soll am 12. Mai 2026 in Manchester beginnen. In der Vergangenheit hatte der Sänger bereits mehrfach Auftritte wegen extremer Angststörungen abgesagt. Abseits seiner gesundheitlichen Probleme steht der 33-Jährige auch wegen eines anderen Vorfalls im Fokus: Laut einem Bericht der Sun soll er seinen ehemaligen Bandkollegen Louis Tomlinson (34) während der Dreharbeiten zu einer Netflix-Dokumentation ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin Louis ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben soll. Die Doku sei daraufhin eingestellt worden.

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Laurent VU/SIPA/ActionPress Zayn Malik, Sänger

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Getty Images Jimmy Fallon auf der Met Gala 2022

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Getty Images Louis Tomlinson, Sänger