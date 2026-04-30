"Lüge": Kris Jenner äußert sich zu ihrem Facelift-Drama

Kris Jenner (70) hat sich nun persönlich zu den Berichten geäußert, die ihr Facelift als gescheitert darstellen – und sie ist alles andere als einverstanden. In einer aktuellen Episode von Khloé Kardashians (41) Podcast "Khloé in Wonderland" bezeichnete die Unternehmerin die Schlagzeilen als "komplette Lüge", die "nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte". Besonders am Herzen liegt ihr dabei der Ruf ihres behandelnden Arztes: Sie "verehre" Dr. Steven Levine und sei geradezu "besessen" von ihm. Berichte, die ihn in ein schlechtes Licht rücken, machen sie wütend. "Ich bin aufgebracht darüber, dass die Leute ihm die Schuld geben", sagte sie im Podcast.

Ausgelöst hatte die Diskussion ein Bericht, in dem eine anonyme Quelle gegenüber RadarOnline behauptet hatte, Kris sei mit dem Ergebnis des etwa 85.000 Euro teuren Eingriffs unzufrieden und erwäge eine Korrektur-Operation – auch weil sie ihr Aussehen mit dem von Denise Richards (55) und Lori Loughlin (61) vergleiche, die beide zuletzt mit besonders jugendlichen Looks für Aufsehen gesorgt hatten. Denise zeigte vor Kurzem sogar öffentlich ihre Vorher-Nachher-Bilder nach einem eigenen Facelift, und Lori begeisterte mit frischen Auftritten bei mehreren Veranstaltungen. Kris wies all das nun als Erfindung zurück und nannte die entsprechenden Medienberichte "enttäuschend".

Dass Kris sich überhaupt einem erneuten Facelift unterzogen hatte, war im vergangenen Jahr bekannt geworden. Damals erklärte sie in einem Interview mit Vogue Arabia, dass sie den Eingriff gewollt habe, um "die beste Version ihrer selbst" zu sein – für sie sei das "würdevoll altern". Ihren ersten Eingriff hatte sie demnach bereits rund 15 Jahre zuvor durchgeführt. Der Schönheitschirurg Dr. Steven Levine, den sie nun so vehement in Schutz nimmt, gilt in der Branche als gefragter Spezialist und hat den Spitznamen "Facelift-Maestro" erhalten. Kris deutete im Podcast sogar an, eine lange Liste prominenter Klienten von ihm zu kennen – Namen wollte sie selbstverständlich keine nennen.

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Imago Kris Jenner bei der Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

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Instagram / krisjenner Kris Jenner und Khloé Kardashian, "The Kardashian"-Stars

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