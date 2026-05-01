Wirkt dicker: Donald Trump lehnt eine kugelsichere Weste ab

Nach einem erneuten Attentatsversuch auf seine Person hat US-Präsident Donald Trump (79) mit einer unerwarteten Aussage für Schlagzeilen gesorgt. Bei einer Unterzeichnungszeremonie im Oval Office am Donnerstag, dem 30. April, wurde der 79-Jährige von Journalisten gefragt, ob er künftig eine kugelsichere Weste tragen werde. Trumps Antwort war verblüffend: Laut TMZ erklärte er, er könne es nicht ertragen, dadurch zehn bis zwölf Kilogramm schwerer zu wirken. "Ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde, 20 Pfund schwerer auszusehen", sagte der Präsident – und erntete damit schallendes Gelächter im Raum.

Trump ließ es dabei nicht bewenden und legte nach: "Wenn du 20 bis 25 Pfund zunehmen willst, kauf dir eine Weste – und leb!" Der Hintergrund der Frage ist dabei alles andere als trivial: Bei dem jüngsten Attentatsversuch, der sich am 25. April beim White House Correspondents' Dinner ereignet hatte, wurde ein Secret-Service-Agent angeschossen. Trump lobte ausdrücklich dessen kugelsichere Weste: "Die Weste hat einen unglaublichen Job gemacht, weil sie eine Kugel aus nächster Nähe aufgehalten hat." Als mutmaßlicher Schütze wurde Cole Tomas Allen, 31, aus Torrance, Kalifornien, identifiziert. Er wurde wegen versuchter Ermordung des Präsidenten sowie weiterer Vergehen angeklagt und befindet sich bis zu einer Anhörung in Washington in Untersuchungshaft. Trump selbst kommentierte die Serie an Attentatsversuchen mit den Worten, er fühle sich "geehrt", und ergänzte: "Die gehen nicht nach denen, die nicht viel tun."

Es ist bereits das dritte Mal, dass jemand versucht hat, den Präsidenten zu töten. Beim ersten Attentat im Juli 2024 in Butler, Pennsylvania, wurde Trump am Ohr getroffen. Der zweite Versuch ereignete sich im September 2024 an Trumps Golfclub in Florida – der damalige Täter Ryan Wesley Routh wurde im Februar 2026 zu lebenslanger Haft verurteilt. Dass Trump trotz allem keinen gesteigerten Wert auf Schutzausrüstung legt, passt zu dem Bild, das der Präsident von sich zeichnet. Dabei scheint sein Körperbewusstsein eine nicht unwichtige Rolle in seinem Alltag zu spielen: Trumps Leibarzt Mehmet Oz plauderte zuletzt in einem Podcast aus, dass der Präsident seinen Tag im Oval Office mit Schokoriegeln und Diät-Cola beginnt.

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Imago US-Präsident Donald Trump am 11. September 2025

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Getty Images Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten

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Getty Images Donald Trump nach dem versuchten Attentat in Pennsylvania