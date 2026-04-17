"Die Bachelors": Diese Frauen kämpfen um Sebastian und Tim

In Südafrika wird es wieder romantisch: Bei Die Bachelors gehen Sebastian Paul und Tim Reitz mit gleich 22 Frauen auf große Liebesjagd. Vor der traumhaften Kulisse rund um Kapstadt hoffen Models, Content Creatorinnen, Bankangestellte und weitere Singleladys auf die heiß begehrten Rosen der beiden Junggesellen. RTL hat jetzt die komplette Kandidatinnenliste vorgestellt – von Model Amy aus Essen über Moderatorin Josi aus Berlin bis hin zu Marketingmanagerin Yana aus der Hauptstadt. Viele der Frauen haben bewegte Geschichten hinter sich und setzen nun alles auf das TV-Abenteuer, um in den luxuriösen Dates, aufregenden Gruppentreffen und intimen Einzelmomenten vielleicht die letzte Rose zu ergattern.

Die Mischung im Kandidatinnen-Cast könnte bunter kaum sein: Da ist etwa Amy, die sich selbst als "süße, sexy Maus" bezeichnet und nach eineinhalb Jahren als Single bereit ist, sich erneut zu verlieben – sogar ein 42-Kilometer-Hindernislauf konnte ihren Sportsgeist nicht bremsen. Chiara aus Baden-Baden bringt Spa- und Kreuzfahrtschiff-Erfahrung mit und wünscht sich einen emotional reifen Partner, während Bankkauffrau Isabel und Bankreferentin Laura aus München und Frankfurt zeigen, dass auch Zahlenfans Herz und Abenteuerlust haben. Content Creatorin Lia und Reality-Fan Miri bringen Social-Media-Erfahrung mit, Schornsteinfegerin Janette, Flugbegleiterin Jennifer und Physiotherapeutin Juliana steuern besondere Lebensgeschichten und viel Gefühl bei. Dazu kommen gleich mehrere Models wie Katalina und Paulina, sportliche Powerfrauen wie Ex-Profiathletin Yana und Fitnessfan Lili-Marie, aber auch bodenständige Karrieretypen wie Nadja, Natalie oder Vivien – alle mit einem klaren Ziel: Sebastian oder Tim von sich zu überzeugen.

Für Gesprächsstoff sorgt besonders Kim aus Frankfurt: Die Social-Media- und Creator-Managerin kennt die Welt der Rosen schon bestens, schließlich ist sie mit Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (34) befreundet und weiß, dass im TV-Format echte Liebe entstehen kann. Nun wagt sie nach einer Enttäuschung in der Vergangenheit selbst den Schritt vor die Kameras und trifft dort auf zwei Männer, die ihrerseits Lust auf ein neues Kapitel haben: Sebastian, der als Sport- und Ernährungscoach seit Jahren im Leistungssport zu Hause ist, und Tim, der als Geschäftsführer in der Pflege- und Pädagogikbranche arbeitet. Gemeinsam mit den 22 Kandidatinnen starten sie in Südafrika in ein emotionales Abenteuer zwischen Lagerfeuer-Talks, Adrenalin-Dates und intensiven Nacht-der-Rosen-Momenten – immer mit der Frage, welche Frau am Ende wirklich das Herz eines Bachelors erobert.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Amy, Model & Content Creatorin aus Essen

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Kim, Social Media- & Creator Managerin aus Frankfurt

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Yana, Marketing Managerin aus Berlin

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Vivien, Assistenz der Geschäftsleitung aus Weingarten

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Paulina, studierte Ethnologin aus Frankfurt

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Natalie, Jobcoach aus Bremerhaven

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Miri, Immobilienverwalterin aus Berlin

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Michelle, Medizinische Fachangestellte aus Essen

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Lili-Marie, Wirtschaftspsychologie-Studentin aus Hamburg

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Lia, Content Creatorin aus Cloppenburg

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Laura, Bankreferentin aus Frankfurt

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Katarina, Sales Consultant aus Düsseldorf

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Katalina, Model & und Studentin aus München

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Juliana, Physiotherapeutin & Pferdeosteopathin aus Bad Honnef

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Josi, Moderatorin aus Berlin

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Jolina, Bürokauffrau & Nageldesignerin aus Oberhausen

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Joeleen, Verkäuferin im Luxuseinzelhandel aus Hamburg

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Jennifer, Flugbegleiterin aus Aschaffenburg

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Janette, Schornsteinfegerin aus Bremen

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Isabel, Bankkauffrau aus München

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Chiara, Store Managerin aus Baden-Baden

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