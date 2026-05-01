Emily Simpson zeigt beeindruckenden Bikini-Body nach Ozempic

Emily Simpson (50) hat auf Instagram ein beeindruckendes Vorher-Nachher-Video gepostet – und damit für mächtig Aufsehen gesorgt. Die Realitydarstellerin aus "The Real Housewives of Orange County" präsentiert darin ihren durchtrainierten Bikini-Body und zeigt, was fünf Jahre konsequente Arbeit an sich selbst bewirken können. Die 50-Jährige setzt dabei auf eine Kombination aus täglichem Krafttraining, einer proteinreichen Ernährung, kosmetischen Eingriffen und dem Medikament Ozempic. Ihre Kolleginnen Jennifer Pedranti und Gina Kirschenheiter zeigten sich auf Instagram begeistert von dem Ergebnis. "Was für eine Inspiration für Stärke und Hingabe", schrieb Jennifer in die Kommentare, während Gina nur staunen konnte: "Kinn auf dem Boden!!!!" Auch Khloe Kardashian meldete sich zu Wort und schrieb: "Du warst schon immer so wunderschön. Herzlichen Glückwunsch!"

Emily hat in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, was hinter ihrer Verwandlung steckt. Neben dem intensiven Training, das sie sechs- bis siebenmal pro Woche absolviert, ließ sie sich eine Brustverkleinerung, eine Gesichts- und Halsstraffung sowie eine Fettabsaugung an den Armen vornehmen. Gegenüber dem Magazin Daily Mail erklärte sie, dass die Ernährungsumstellung für sie einer der entscheidenden Faktoren war: "Als ich früher jahrelang trainiert habe, habe ich meine Ernährung nie umgestellt. Ich habe schrecklich gegessen." Den Anstoß für ihre Fitness-Reise gab ihr ein Foto, das ein Produzent nach einer stressigen Drehsaison von ihr schoss. "Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Wer ist das?' Ich habe mich selbst nicht mal erkannt", sagte Emily. Beim Arzt stellte sich dann heraus, dass sie einen erhöhten Cholesterinspiegel hatte, an Testosteronmangel litt und als Prä-Diabetikerin eingestuft wurde – was schließlich zur Verschreibung von Ozempic führte.

Emily ist derzeit mit den Dreharbeiten zur zwanzigsten Staffel von "The Real Housewives of Orange County" beschäftigt. Die Jubiläumsstaffel der Bravo-Sendung bringt mit Vicki Gunvalson (64), die im Jahr 2022 Oma geworden ist, ein bekanntes Gesicht zurück, das zur Originalbesetzung gehört. Außerdem soll die ehemalige WWE-Darstellerin und Playboy-Model Carmella DeCesare neu ins Cast stoßen.

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Getty Images Emily Simpson, Reality-TV-Teilnehmerin

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Getty Images Emily Simpson, Reality-TV-Teilnehmerin

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Getty Images Vicki Gunvalson im August 2017 in Chicago