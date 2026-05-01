Schlimmster Schmerz: Paulina Ljubas ist vom Pferd gefallen

Schreckmoment für Paulina Ljubas (29): Die Realitystar ist bei einer Reitstunde heftig vom Pferd gefallen und hat sich dabei schwer am Arm verletzt. Auf Instagram teilte sie zunächst ein Foto ihres Krankenhausaufenthaltsbändchens, bevor sie ihre besorgten Fans in ihrer Story aufklärte, in der sie eine Verbandsschlaufe um den Arm trägt. Beim Sturz war sie mit ihrem ganzen Körpergewicht auf dem Ellenbogen gelandet und hatte zunächst befürchtet, sich "den Unterarm so richtig zerschmettert" zu haben – so stark waren die Schmerzen.

Den Moment des Aufpralls beschreibt die Germany Shore-Berühmtheit als die "schlimmsten Schmerzen meines Lebens" und ergänzte: "Das war next level, das war so schlimm." Sie bekam kurzzeitig keine Luft und kämpfte mit Kreislaufproblemen. Im Krankenhaus konnte der Arzt zumindest einen Knochenbruch ausschließen – wie es um die Knochen genau bestellt ist, ließ sich aufgrund der starken Schwellung allerdings noch nicht abschließend feststellen. Für die nächsten 14 Tage muss Paulina nun eine Armschlaufe tragen.

Dass die Verletzung letztendlich nicht noch viel schlimmer ausgefallen ist, schreibt sie ihrer Airbag-Sicherheitsweste und dem Helm zu, die sie zum Glück getragen hatte. Mittlerweile kann Paulina über die Situation schon wieder lachen. Sie hofft, schon nächste Woche wieder im Sattel sitzen zu können – obwohl ihr Arzt ihr eigentlich geraten hat, den Arm vorerst ruhigzustellen.

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im April 2026

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Pferd Quantan

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar