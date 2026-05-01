Steigt Kevin Njie in den Fame-Fighting-International-Ring?

Beim ersten internationalen Fame Fighting-Event am 6. Juni 2026 in der Ostermann Arena in Leverkusen könnte ein bekanntes Gesicht aus der Realitybranche in den Ring steigen: Kevin Njie (30). Der Realitystar und das Model deutete seine mögliche Teilnahme an dem deutsch-britischen Boxspektakel jetzt über seine Instagram-Story an. Er teilte dort einen Beitrag zu dem Event und schrieb dazu: "Ich habe lange genug geschlafen... Jetzt ist es Zeit, das Ruder zu übernehmen." Eine offizielle Bestätigung seiner Teilnahme steht allerdings noch aus.

Veranstalter Eugen Lopez hat Kevins Beteiligung bislang nicht bestätigt. Bei dem Event treten insgesamt acht deutsche Fame Fighter in acht Kämpfen gegen Promiboxer der britischen Misfits-Organisation an – eine Kooperation, die zwischen Bild und der britischen Zeitung The Sun zustande kam. Ob Kevin einer der deutschen Kämpfer sein wird, bleibt vorerst offen.

Das internationale Event ist für Fame Fighting ein bisher einzigartiger Schritt. Eugen hatte das Aufeinandertreffen bereits als echtes Länderduell zwischen Deutschland und England beschrieben und dabei betont, dass die deutschen Teilnehmer sportlich als Underdog in die Kämpfe gehen werden. Kevin selbst ist in der Realitywelt kein Unbekannter: Der gebürtige Sportler ist neben seiner Karriere als Model auch durch seine Auftritte im Reality-TV einem breiten Publikum bekannt.

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IMAGO / BOBO Kevin Njie, Reality-TV-Star

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IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

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IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024