Krebskranke Delani Diekmeier flog mit Eltern auf Malediven

Delani Diekmeier hat sich einen Herzenswunsch erfüllt: Gemeinsam mit ihrem Vater Dennis Diekmeier (36) und ihrer Mutter Dana Diekmeier ging es für die krebskranke Teenagerin jetzt auf die Malediven. Auf der Trauminsel Sirru Fen Fushi warteten türkisfarbenes Meer, weicher Puderzuckersand und im Wind raschelnde Palmen auf das Trio. Während ihrer Chemotherapie hatte Delani immer wieder Fotos von den Inseln angeschaut und von genau diesem Moment geträumt. Im Gespräch mit Bunte schwärmt die Familie von dieser besonderen Auszeit fernab von Klinikfluren und Terminen – ein Urlaub nur für Delani, in dem sie im Mittelpunkt steht und jede Minute mit ihren Eltern aufsaugen kann.

Auf den Malediven warteten türkisfarbenes Meer, weißer Sandstrand und jede Menge kleine Abenteuer. "Wir waren schnorcheln, haben Delfine und Mantarochen gesehen, sind im Meer geschwommen", erzählte Dana strahlend gegenüber Bunte. Sogar ein Hai wurde gesichtet – und auch ein Jetski durfte nicht fehlen. Gleich bei der Ankunft gab es bereits ein erstes Highlight für das Geburtstagskind: Am Steg wartete ein Fahrrad mit Delanis Namen. "Als wir hier ankamen und ein Fahrrad mit Delanis Namen am Steg stand, war das ihr absolutes Highlight. Sie konnte es nicht glauben", berichtete Dana dem Magazin. Die drei jüngeren Geschwister blieben derweil zu Hause. "Es ist Delanis Traum, sie soll im Mittelpunkt stehen. Wir wollen für sie da sein und diese Momente gemeinsam erleben", erklärte die Mutter die Entscheidung. Begleitet wurde die Reise dennoch von medizinischen Vorbereitungen: Arztbriefe mussten übersetzt, nahe Krankenhäuser recherchiert und ein Koffer voller Medikamente gepackt werden – rund 15 Tabletten nimmt Delani täglich. Auch empfahlen die Ärzte den Diekmeiers, die Reise möglichst bald anzutreten, da niemand weiß, wie es Delani in einigen Wochen gehen wird. "Wir wissen, dass wir wegen Delanis Krankheit hier sind. Aber wir sind auch dankbar, dass wir diese Reise machen dürfen", sagte Dana. Kurz nach der Rückkehr stehen für Delani bereits die nächsten MRT-Ergebnisse an – die zuletzt nicht gut ausgefallen waren.

Persönlich bedeutete die Auszeit vor allem Nähe. Delani ist die älteste von vier Kindern und liebt Pferde – zurück in Deutschland hat sie bereits ihr nächstes Ziel im Blick: ein großes Reitturnier, für das sie trainiert. Dass nur sie und ihre Eltern reisten, war eine bewusste Entscheidung der Familie, damit die Teenagerin im Mittelpunkt stehen kann. Dana und Dennis hatten nach 16 Ehejahren ihre Trennung öffentlich gemacht – als Eltern ziehen sie bei wichtigen Terminen weiter an einem Strang.

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Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

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Getty Images Dennis Diekmeier und Dana Diekmeier

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Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023