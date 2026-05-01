Meryl Streep verdoppelt Gage für "Der Teufel trägt Prada 2"

Meryl Streep (76) sorgt mit einer ehrlichen Beichte für Aufsehen: Die Schauspielerin hat das Angebot für Der Teufel trägt Prada 2 zunächst abgelehnt – und damit ein deutlich höheres Gehalt ausgehandelt. In der Today Show erzählte Meryl, dass sie das Drehbuch zur Fortsetzung der Kultkomödie gelesen und eigentlich großartig gefunden habe. Trotzdem habe sie dem Studio erst einmal eine Absage erteilt. Sie habe gewusst, dass der Film ein Hit werden würde, und sei deshalb das Risiko eingegangen, ihre Forderung deutlich anzuheben, berichtete die Oscar-Preisträgerin. Jetzt steht fest: Meryl kehrt als eiskalte Modechefin Miranda Priestly zurück – und sie tut es zu ihren eigenen Konditionen.

Im Gespräch mit der Today Show erklärte Meryl ganz offen, wie der überraschende Move ablief. "Ich habe das Drehbuch gelesen. Das Drehbuch war großartig", schwärmte sie und fügte dann hinzu: "Sie haben mich angerufen und ein Angebot gemacht, und ich sagte: 'Nein, mache ich nicht.'" Die Schauspielerin habe dann ihre Wunschgage einfach verdoppelt – und das Studio sei ohne Zögern darauf eingegangen. "Ich wusste, es würde ein Hit werden, und ich wollte sehen, was passiert, wenn ich meine Forderung verdopple. Und sie haben sofort ja gesagt", erinnerte sich Meryl. Es sei das erste Mal gewesen, dass sie so selbstbewusst über ihr Honorar verhandelt habe. Nach ihrem bereits legendären Auftritt im ersten Teil habe sie außerdem gespürt, wie wichtig ihre Figur für die Fortsetzung sei: "Sie brauchten mich, fand ich", erzählte sie rückblickend.

Neben Meryl sind auch viele bekannte Gesichter aus dem Original wieder am Start: Anne Hathaway (43) kehrt als Andy zurück, Emily Blunt (43) schlüpft erneut in die Rolle der chaotischen Assistentin Emily, und Stanley Tucci (65) ist wieder als Modeexperte Nigel dabei. Zudem holen die Macher neue Stars ins Prada-Universum: Unter anderem Lady Gaga (40), Lucy Liu (57), Justin Theroux (54) und Kenneth Branagh (65) verstärken den Cast, dazu kommen etwa Simone Ashley (31) und Rachel Bloom (39). Für die Fans bedeutet das ein Wiedersehen mit dem beliebten Modekosmos, der Meryl vor fast 20 Jahren eine ihrer ikonischsten Filmfiguren bescherte. Abseits der Leinwand gilt die Schauspielerin als eher zurückhaltend, wenn es um private Themen geht – umso auffälliger ist nun ihr offener Umgang mit ihrem späten Aha-Moment in Sachen Gagenverhandlung, den sie als wichtige Lektion für sich mitnimmt.

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IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Getty Images Pressekonferenz zu "Der Teufel trägt Prada 2" in Mexico City: Anne Hathaway und Meryl Streep lächeln bei Casa Azul