Umut Tekin klärt: Er ist nicht der Vater von Lenas Tochter

Umut Tekin (28) meldet sich jetzt mit deutlichen Worten zu seiner Patchwork-Rolle mit Lena Goldstein. In einer aktuellen Instagram-Story reagiert der Realitystar auf die vielen Fragen seiner Community rund um Lenas kleine Tochter, die bei den diesjährigen Reality Awards bereits indirekt im Fokus stand. Seit die beiden ihre Liebe bei dem Event öffentlich gemacht haben und Lena offen von ihrer gemeinsamen Zukunft als Familie spricht, fragen sich viele Follower, ob Umut der Vater des Mädchens ist. Weil Lena ihren Partner liebevoll als "Papa" der Kleinen bezeichnet hatte, nahm die Verwirrung in den vergangenen Tagen immer weiter zu – nun zieht der TV-Star einen klaren Schlussstrich unter die Gerüchte.

In seiner Story will Umut vor allem eines: Missverständnisse vermeiden. "Weil so viele Fragen und bevor hier noch mehr falsche Behauptungen gestellt werden. Ich bin nicht der biologische Vater von der Kleinen", stellt der Realitystar auf Instagram klar. Gleichzeitig betont er, wie wichtig ihm das Kind ist. "Ich bin mit Lena zusammen und die Kleine ist natürlich ein Teil von uns und wir verbringen gemeinsam auch Zeit miteinander. Dazu aber auch bald mehr, ihr Süßen", erklärt er weiter und deutet damit an, dass er und die Influencerin ihre Patchwork-Situation künftig noch ausführlicher mit der Community teilen möchten. Konkrete Details zu gemeinsamen Plänen verrät das Paar jedoch bislang noch nicht.

Dass Umut trotz fehlender leiblicher Verbindung eine enge Beziehung zu Lenas Tochter hat, wurde schon in der Vergangenheit deutlich. Die Influencerin hatte bereits erzählt, wie gut sich ihr Partner und die Kleine verstehen und dass der Realitystar im Alltag fest zu ihrem Familienleben dazugehört. "Er ist wirklich der liebevollste und fürsorglichste Vater für unsere Kinder, den ich mir jemals hätte wünschen können", schrieb Lena. Umut sei sowohl charakterlich als auch äußerlich "perfekt". Er sei immer für sie da und gebe ihr in schweren Zeiten Kraft. Im Netz lassen die Frischverliebten ihre Community an gemeinsamen Momenten teilhaben, ob beim Ausgehen oder in ruhigeren Stunden zu dritt.

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Imago Umut Tekin, März 2026

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