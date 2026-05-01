Deutsch-britisches Event: Fame Fighting geht international

Das Promi-Box-Format Fame Fighting wagt den nächsten großen Schritt: Am 6. Juni 2026 steigt in der Ostermann Arena in Leverkusen das erste internationale Event der Reihe. Acht deutsche Fame Fighter messen sich dabei in acht Kämpfen mit Promiboxern der britischen Misfits-Organisation. Möglich macht das eine Kooperation zwischen Bild und der britischen Zeitung The Sun. Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez beschreibt das Aufeinandertreffen gegenüber Bild als echtes Länderduell: "Das wird ein herausforderndes Länderduell zwischen Deutschland und England, aber wir können es gewinnen. Auch wenn wir sportlich klar der Underdog sind. Aber ich liebe das."

Für die deutschen Fame Fighter wird es kein leichtes Unterfangen. Die Misfits-Boxer bringen teils deutlich mehr Ring-Erfahrung mit. Genau das macht das Event für Eugen aber auch so interessant. Die deutschen Teilnehmer sollen beweisen, dass sie sich sportlich weiterentwickelt haben und im internationalen Vergleich mithalten können. Wer konkret in den Ring steigt, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz läuft die Live-Übertragung exklusiv über BILDplus. Voraussetzung ist ein BILDplus-Abo inklusive zusätzlichem Fight Pass.

Beim "Fame Fighting" treten Influencer, Content Creator und Reality-TV-Persönlichkeiten in professionell organisierten Boxkämpfen gegeneinander an – bislang stets auf nationaler Ebene. Eugen hatte das internationale Box-Abenteuer jedoch offenbar schon länger geplant. Bereits Anfang des Jahres hatte der Kampfsportler und Realitystar angekündigt, 2026 gleich zwei große Fame-Fighting-Events auf die Beine stellen zu wollen – eines im zweiten und eines im vierten Quartal. "Fame Fighting International" ist nun das erste davon. Parallel laufen bereits die Planungen für "Fame Fighting 4", das im Herbst 2026 in Deutschland stattfinden soll.

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Instagram / kevin.njie Kevin Njie und Nico Nizou, "Fame Fighting" 2023

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IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

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Imago Callum Izzard, Veranstalter Eugen Lopez und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting