Dann startet "Verity" mit Anne Hathaway und Dakota Johnson

Mit "Verity" kommt eine neue Romanverfilmung aus der Feder von Colleen Hoover (46) in die Kinos – und hat offenbar gute Chancen, die bisher erfolgreichste Umsetzung ihrer Bücher zu werden. Der erste Trailer gab schon vor wenigen Tagen einen ersten Vorgeschmack. Bis der Film in die Kinos kommt, müssen sich die Fans aber noch ein bisschen gedulden: Das Premierendatum von "Verity" wurde auf den 2. Oktober festgelegt. In den Hauptrollen werden zum einen Dakota Johnson (36) und Anne Hathaway (43) zu sehen sein. Darüber hinaus gehört auch Josh Hartnett (47) zum Cast. Für die Regie ist Michael Showalter verantwortlich, der zuvor Filme wie "Wet Hot American Summer" oder "The Big Sick" realisierte.

Aber was unterscheidet "Verity" von Colleens anderen Werken? Es handelt sich um einen düsteren und dem Trailer zufolge teils brutalen Psychothriller. Dakota spielt die Ghostwriterin Lowen Ashleigh, die von Jeremy Crawford, verkörpert von Josh, engagiert wird. Er ist der Ehemann der Bestseller-Autorin Verity Crawford, Annes Rolle. Lowen soll die beliebte Buchreihe der Schriftstellerin fertigstellen – ihr ist das nach einem schweren Unfall nicht mehr möglich. Die junge Frau zieht auf das imposante Anwesen des Ehepaars und beginnt die Notizen und Manuskripte ihrer Auftraggeberin durchzuarbeiten. Doch beim Lesen stößt sie auf düstere Geheimnisse, die Zweifel in ihr wecken. Was sind die tatsächlichen Absichten von Verity? Befindet Lowen sich in den Fängen einer skrupellosen Psychopathin? Oder bildet sie sich das nur ein?

Autorin Colleen ist bekannt dafür, düstere Stoffe in ihren Romanen zu verarbeiten. Bisher wurden bereits drei ihrer Bücher verfilmt: Nur noch ein einziges Mal, "All das Ungesagt zwischen uns – Regretting You" und "Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him". Neben Thrillern schreibt die US-Amerikanerin vor allem Young-Adult- und Romance-Romane. Mit etwa 20 Romanen und Novellen gehört Colleen zu den meistverkauften Autorinnen der New-York-Times-Bestsellerliste. Während sie in der Buch-Bubble schon lange ein Star ist, erlangte sie vor allem durch ihre erste Verfilmung weltweite Bekanntheit. "It Ends With Us", so der englische Titel von "Nur noch ein einziges Mal", wurde zu einem Hit an den Kinokassen. Durch den Rechtsstreit von Hauptdarstellerin Blake Lively (38) und Regisseur Justin Baldoni (42) erlangte der Film weitere, wenn auch traurigere Aufmerksamkeit.

Anzeige Anzeige

Imago Dakota Johnson als Lowen Ashleigh in "Verity", 2026

Anzeige Anzeige

Imago Anne Hathaway und Josh Hartnett in "Verity", 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Colleen Hoover bei einem Fan-Screening zu "Regretting You" in Dallas, September 2025