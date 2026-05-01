Prinzessin Eugenie taucht bei Edelhochzeit in Sizilien auf

Nach monatelanger Zurückhaltung aus der Öffentlichkeit ist Prinzessin Eugenie (36) nun erstmals wieder bei einem öffentlichen Ereignis aufgetaucht. Die jüngere Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66) wurde kürzlich auf einer glamourösen Hochzeit in Sizilien gesichtet. Wie das Magazin Hello! ausfindig machte, ist sie auf Instagram-Aufnahmen der Schauspielerin Jazzy de Lisser im Hintergrund zu sehen, wie sie sich mit Gästen unterhält – gekleidet in ein elegantes schwarzes Kleid mit Fransenverzierung. Gefeiert wurde die Hochzeit von Hotelier Charles Forte und Handtaschendesignerin Georgie Wright in der Villa Igiea in Palermo, mit anschließender Trauung in der Kathedrale von Monreale.

Die Feier am 24. April war ein glamouröses Ereignis mit mehr als 350 Gästen aus den britischen Gesellschaftskreisen. Charles ist der Sohn des renommierten Hoteliers Sir Rocco Forte, dem die Villa Igiea und eine Reihe weiterer Luxusunterkünfte gehören. Ob Eugenie von ihrem Ehemann Jack Brooksbank (40) oder ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) begleitet wurde, ist auf den Fotos nicht zu erkennen. Jazzy kommentierte ihre Beiträge mit den Worten: "Das ist Liebe. Wunderschönstes Wochenende, um die Poodles zu feiern." Eugenie pflegt seit Jahren ein enges Verhältnis zur Familie Forte und nahm bereits 2021 an der Hochzeit von Irene Forte und Felix Winckler in Italien teil.

Zuletzt wurde Eugenie ebenso wie ihre Schwester Beatrice im März beim Ostergottesdienst in Sandringham vermisst. Auch bei den Gedenkveranstaltungen zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. (†96) fehlten die beiden. Der Rückzug der Schwestern aus der Öffentlichkeit steht im Zusammenhang mit den Enthüllungen rund um ihre Eltern, nachdem Anfang des Jahres die sogenannten "Epstein-Akten" veröffentlicht worden waren und ihr Vater Andrew im Februar festgenommen wurde.

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Getty Images Princess Eugenie spricht bei der Eröffnung von "Thirty Six For Coral" in Nizza, 12. Juni 2025

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Instagram / jazzydelisser Prinzessin Eugenie unterhält sich im Hintergrund angeregt mit Partygästen

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Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, Dezember 2025