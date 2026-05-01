Neues Familienfoto: Damit überrascht Prinzessin Charlotte

Prinzessin Charlotte sorgt im neuen Jubiläumsfoto von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) für einen kleinen Hingucker: Die Zehnjährige trägt darauf einen trendigen eisblau lackierten Nagellack, der perfekt zu ihrem hellblauen T-Shirt passt. Das entspannte Familienbild, das anlässlich des 15. Hochzeitstages des Paares veröffentlicht wurde, entstand während des Osterurlaubs der Familie in Cornwall. Fotograf Matt Porteous hielt den Moment fest, in dem William, Kate und ihre drei Kinder George, Charlotte (10) und Louis barfuß lachend im Gras liegen – ganz ohne steife Pose, dafür mit jeder Menge familiärer Wärme.

Wer genau hinschaut, entdeckt auf dem Bild noch mehr Details: Neben William kuschelt die schwarze Cocker-Spanielhündin Orla, die er sichtlich herzt. Im Hintergrund ist außerdem ein braunes Hündchen zu sehen – offenbar der neue Welpe, den Kate erst kürzlich bei einem öffentlichen Termin in Wales bestätigt hatte. "Wir haben einen kleinen Welpen, er ist erst acht Monate alt, und Orla ist fünf", verriet die Prinzessin laut dem Magazin Hello. Auch Charlottes Geschwister fallen im Bild auf: Bruder George trägt ein dunkelblaues Hemd, Louis ein türkisfarbenes Shirt – alle drei Kinder erscheinen damit in aufeinander abgestimmten Blautönen. Und George zieht die Blicke noch aus einem anderen Grund auf sich: Der Zwölfjährige wirkt auf dem Bild fast so groß wie sein Vater. Kate selbst setzt auf einen stilvollen Küstenlook mit gestreiftem Kaschmirpullover und weißer Hose, William hält es mit einem khakifarbenen Polo und Shorts etwas legerer.

Das Bild aus Cornwall passt zur Philosophie, die Prinz William immer wieder öffentlich betont. In einem Interview mit dem Schauspieler Eugene Levy (79) für die Apple-TV+-Sendung "The Reluctant Traveler" sprach er über seinen Wunsch, die Royals in eine modernere Richtung zu lenken: "Das ist der Teil, der mich begeistert – die Idee, Veränderungen anstoßen zu können", sagte er. "Wenn man nicht aufpasst, kann die Geschichte ein echtes Gewicht und ein Anker sein, der einen erdrückt. Ich denke, es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu leben." Dass die Familie für solche Momente immer wieder auf Fotograf Matt Porteous setzt, ist kein Zufall – er begleitet die Waleses seit Jahren bei privaten wie offiziellen Anlässen und hat bereits zahlreiche ihrer bekanntesten Familienporträts aufgenommen.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026

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Getty Images Ankunft der Royals zur Ostermesse in St George's Chapel in Windsor 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025