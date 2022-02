Große Freude bei Vicki Gunvalson (59)! In den vergangenen Monaten lief es im Leben des The Real Housewives of Orange County-Stars immer wieder drunter und drüber. Nachdem üble Betrugsvorwürfe und erfundene Krebserkrankungen um ihren Ex-Partner Brooks Ayers laut geworden waren, ging die Beziehung in die Brüche. Nun scheint es für Vicki jedoch wieder bergauf zu gehen. Die Reality-TV-Bekanntheit ist nicht nur wieder frischverliebt – es kommt noch besser: Vicki ist erneut Oma geworden!

Vickis Tochter, Briana Culberson, brachte am vergangenen Mittwoch ihr viertes Kind auf die Welt. Nach ihren drei Jungs ist die kleine Cora Rose nun der erste Frauenzuwachs für die junge Familie. Das verkündete Brianas Ehemann Ryan Culberson vor einigen Stunden auf seinem Instagram-Account und teilte einige supersüße Schnappschüsse von seiner niedlichen Tochter. "Sie ist ein wunderschöner, gesunder Segen und wir sind alle so verliebt", schwärmte er.

Auch Vicki bestätigte die frohe Botschaft mit einem lässigen Bild ihrer zwei ältesten Enkelkinder. "Das kleine Mädchen ist da, deshalb macht Oma einen Filmeabend mit Troy und Owen", hieß es unter ihrem Social-Media-Beitrag und beschloss, die zwei Brüder zu bespaßen und die frischgebackenen Vierfach-Eltern zu entlasten.

Instagram / vickigunvalson Vicki Gunvalson mit ihrer Tochter Briana

Instagram / ryan_culberson Vicki Gunvalsons Enkeltochter, Cora Rose

Instagram / ryan_culberson Familie Culberson im September 2021

