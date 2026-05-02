Carol Burnett erinnert sich an ihre unbeschwerte Kindheit

Am 26. April feierte Carol Burnett (93) ihren 93. Geburtstag – und die Schauspielerin und Komikerin blickt aus diesem Anlass auf eine Kindheit zurück, die kaum hollywoodesker hätte sein können. Im Gespräch mit People erinnert sie sich daran, wie sie als Kind direkt nördlich des Hollywood Boulevard aufwuchs und die Gegend mit den Nachbarskindern auf ihre ganz eigene Art erkundete. Dazu gehörte auch das Klettern auf das weltberühmte Hollywood-Schild. "Die Kinder aus der Nachbarschaft und ich, wir kletterten früher auf das Hollywood-Zeichen", erzählt Carol. "Es ist ein Wunder, dass wir uns dabei nicht den Hals gebrochen haben." Das Interview gab sie anlässlich ihres bevorstehenden Auftritts beim TCM Classic Film Festival, das am 30. April beginnt.

In ihrer Erinnerung war es eine unbeschwerte Zeit voller Abenteuerlust. "Wir flogen Drachen, fuhren auf Rollschuhen oder so etwas", erzählt sie. Von dem Schild waren ihr vor allem die Os ans Herz gewachsen: "Die Os waren meine Favoriten!" Abseits ihrer Streifzüge durch die Hügel besuchte Carol regelmäßig mit ihrer Großmutter Kinos in der Umgebung – meist günstigere Vorstellungen mit älteren Filmen, denn das Geld war knapp. "Wir gingen sehr selten in eine Erstaufführung, weil wir das Geld nicht hatten. Aber bei den Zweitaufführungen gab es Doppelvorstellungen", erinnert sie sich. Ein weiteres Highlight ihrer Kindheit waren die Filmpremieren, bei denen sie und ihre Großmutter hinter Absperrseilern standen und Stars wie Lana Turner, Jimmy Stewart und Linda Darnell beobachteten. "Ich war 9 Jahre alt – Linda Darnell war zu dieser Zeit eine meiner Lieblingsschauspielerinnen."

Die Freundlichkeit, die ihr diese Stars damals entgegenbrachten, hat Carol nie vergessen. "Ich werde nie vergessen, wie freundlich Linda Darnell war", sagt sie gegenüber People. Diese frühen Erlebnisse hätten sie bis heute geprägt, insbesondere im Umgang mit ihren eigenen Fans: "Man gibt es einfach weiter oder zahlt es zurück, denn es bedeutet anderen alles." Carol wurde vor allem durch ihre eigene Comedyshow bekannt: "The Carol Burnett Show" lief elf Staffeln lang und gewann insgesamt 25 Primetime Emmy Awards. 1978 entschied sie sich, die Serie auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs zu beenden.

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Getty Images Carol Burnett im Januar 2020

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Getty Images Carol Burnett bei den Golden Globe Awards, 2020

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Getty Images Komikerin Carol Burnett bei der Season-2-Finalveranstaltung von Apple TVs "Palm Royale" im Wolf Theater in North Hollywood, Januar 2026

Wie findet ihr Carols Kindheits-Abenteuer am Hollywood-Schriftzug? Legendär und mutig – echtes Hollywood-Märchen! Ganz schön waghalsig – Hauptsache heil geblieben. Ergebnis anzeigen