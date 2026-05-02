Emily Blunt hatte Angst vor Meryl Streeps Miranda-Rolle

Fast 20 Jahre nach dem Erscheinen von "Der Teufel trägt Prada" haben sich die Hauptdarstellerinnen des Kultfilms in einer SiriusXM-Talkrunde zusammengefunden – und dabei einige Geheimnisse vom Originaldreh gelüftet. Gastgeber Andy Cohen (57) lud Emily Blunt (43), Meryl Streep (76), Anne Hathaway (43) und Stanley Tucci (65) für eine gemeinsame Runde ein, bei der es auch um die Frage ging, wie einschüchternd die Zusammenarbeit damals gewesen sei. Für Emily war die Antwort eindeutig: "Im ersten Film hatte ich ziemlich Angst, denn ich hatte das Gefühl, du warst in einer Art Trance", gestand sie Meryl gegenüber in der Sendung.

Und tatsächlich: Die Kollegin bestätigte das sofort. "Oh ja, ich war voll in meinem Element", sagte Meryl. Emily beschrieb es genauer – Meryl sei regelrecht in einer "Miranda-Zone" gewesen, also vollständig in ihrer Rolle als die eiskalte Chefredakteurin Miranda Priestly versunken. Meryl erklärte, wie das funktioniert habe: Sie habe in den ersten drei Drehtagen gezielt Abstand gehalten und eine leichte Distanz aufgebaut, um die Autorität ihrer Figur spürbar zu machen. "Man braucht quasi eine kleine Barriere, um sich wie der Chef zu fühlen", so Meryl. Der Preis dafür sei jedoch gewesen, dass sie allein in ihrem Trailer saß, während die anderen sich ohne sie amüsierten. "Ich konnte sie von weitem hören – sie hatten alle eine tolle Zeit", erzählte sie. Passend dazu kommentierten Meryl und Andy gemeinsam trocken: "Es ist einsam an der Spitze."

"Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006 gilt bis heute als einer der beliebtesten Modefilme aller Zeiten. Die Fortsetzung läuft ab dieser Woche im Kino. Darin navigiert Mirandas Rolle eine Karrierekrise inmitten des Niedergangs des klassischen Magazingeschäfts und trifft auf Emilys Figur, die inzwischen als Topmanagerin eines Luxuskonzerns über wichtige Werbebudgets verfügt, die Miranda dringend braucht.

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Szene aus "Der Teufel trägt Prada"

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Imago Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025