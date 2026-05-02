Tschernobyl: Wladimir Klitschko über den Tod seines Vaters

Zum 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hat Wladimir Klitschko (50) nun bewegende Worte mit der Bild am Sonntag geteilt. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister erinnerte dabei an seinen Vater, der als Offizier an den Aufräumarbeiten nach dem Unglück beteiligt war. Wladimir war damals erst zehn Jahre alt und erlebte die Auswirkungen auf seine Familie unmittelbar mit. "Gesprochen wurde darüber kaum. Mein Vater machte klar, dass wir schweigen sollten. Dieses Schweigen, diese typisch sowjetische Kultur des Geheimnisses, ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben", so der Ex-Boxer.

Als Kind habe Wladimir zwar gespürt, dass sein Vater Teil einer "gefährlichen Operation" war, das tatsächliche Ausmaß habe er jedoch erst Jahre später verstanden. Wie er heute weiß, überlebten nur wenige der beteiligten Soldaten: "Etwa 80 Prozent der Soldaten, die an dieser Operation beteiligt waren, starben nach einem, zwei oder drei Jahren", erklärte der ehemalige Boxer laut Bunte. "Die übrigen 20 Prozent starben später, und mein Vater gehörte wahrscheinlich zu dieser zweiten Gruppe. Bei ihm wurde 2007 Krebs diagnostiziert, 2011 ist er an den Spätfolgen gestorben." Wladimir ist sich sicher: "Mein Vater war bis zu seinem 60. Lebensjahr praktisch nie beim Arzt. Deshalb bin ich überzeugt, dass er ohne Tschernobyl heute noch leben könnte."

Trotz des schmerzhaften Verlusts blickt Wladimir heute vor allem mit Stolz und Dankbarkeit auf seinen Vater zurück. "Für mich war mein Vater ein Held", erklärte er der Bild. Für den Sportler, der kürzlich seinen 50. Geburtstag feierte, bleibt sein Vater nicht nur ein persönliches Vorbild. Er steht für Wladimir auch symbolisch für all jene, die damals unter Einsatz ihres Lebens Schlimmeres verhinderten: "Er hat sich mit seinen Kameraden geopfert – nicht nur für sein Land, sondern letztlich auch für viele andere Menschen in Europa."

Anzeige Anzeige

Getty Images Wladimir Klitschko bei "Ein Herz für Kinder" 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Wladimir Klitschko im September 2024

Anzeige Anzeige