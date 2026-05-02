Kate und Williams erste Worte als Ehepaar vor 15 Jahren

Vor genau 15 Jahren, am 29. April 2011, gaben sich Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) in der Westminster Abbey in London das Jawort. Rund zwei Milliarden Menschen verfolgten die märchenhafte Hochzeitszeremonie weltweit. Was die frischgebackenen Eheleute direkt danach zueinander sagten, verrät nun Lippenleserin Nicola Hickling gegenüber der Daily Mail – und die Einblicke in die privatesten Momente des Paares sind herzerwärmend.

Noch bevor die Kutsche losrollte, wollte William als Erstes wissen: "Hat dir die Zeremonie gefallen?" Kate lächelte und antwortete schlicht: "Ja." Kaum hatten die beiden in der 1902er Staatskutsche Platz genommen, erkundigte er sich, ob sie "bequem" sitze. Sie hingegen wollte von ihm wissen: "Bist du glücklich?" – "Ja, durchaus", antwortete William und ergänzte: "Du siehst wunderschön aus." "Du auch", entgegnete Kate. Dann fiel ihr Blick auf die jubelnde Menschenmenge entlang des Weges, und sie rief staunend: "Schau, wie viele Menschen hier sind." William antwortete: "Ja, ich sehe es. Lass uns jetzt als Ehepaar winken." Offenbar erst in diesem Moment wurde Kate die ganze Tragweite des Augenblicks bewusst. "Oh Gott, wir sind verheiratet", soll sie gesagt haben. William blieb dabei ganz ruhig und ermutigte sie: "Das wird schon gut. Wink allen zu."

Royalautorin Tina Brown beschrieb Kate in ihrem Buch "The Palace Papers" als eine "unerschütterliche" Braut, bei der es "keine Tränenausbrüche, keine Panik in letzter Minute" und "keine Wutausbrüche" gab. Laut Tina sei die einzige überlieferte Sorge der Braut an jenem Tag gewesen, dass ihr Magenknurren von einem Mikrofon aufgefangen werden könnte. Abends feierten rund 300 geladene Gäste in kleinerem Rahmen weiter. Prinz Harry (41) hielt als Zeremonienmeister eine laut Autorin Katie Nicholl "urkomische" Rede, in der er seinen Bruder liebevoll als "den Typen" bezeichnete und Kate als "Duchess". William wiederum beschrieb seine Frau in seiner eigenen Ansprache als seinen "Fels".

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Getty Images Herzogin Kate und Prinz William an ihrer Hochzeit 2011

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Getty Images Prinz William mit Prinzessin Kate, sowie Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis nach dem Oster-Gottesdienst 2026

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ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019