Herzschmerz im Song: Teddy Swims steckt in Beziehungskrise

Beim Musikfestival Stagecoach hat Sänger Teddy Swims offen über eine schwierige Phase in seinem Privatleben gesprochen. Bei einer Fragerunde mit Journalisten im T-Mobile's Club Magenta gab der Musiker laut dem Magazin People zu, dass er gerade mit seiner Partnerin Raiche Wright durch eine harte Zeit geht. "Ich stecke gerade in einer kleinen Krise mit der Mutter meines Kindes", sagte er und ergänzte: "Da ist gerade ein bisschen Herzschmerz im Spiel." Trotz allem betonte der 33-Jährige, dass es ihm gut gehe – vor allem dank seines kleinen Sohnes, den er und Raiche im Juni 2025 bekommen haben.

Seinen Herzschmerz verarbeitet Teddy direkt in seiner Musik. "Die Inspiration kommt vom Leben", erklärte er schlicht. Er sei sehr dankbar dafür, dass er auf die Bühne gehen und Dinge teilen könne, die er als sehr traumatisch empfindet. "Die Musik hat mich in vielerlei Hinsicht gerettet", sagte er und ergänzte: "Wir können diese Songs lauthals rausschreien, am Boden sein, aber im Nachhinein zurückblicken und sagen: 'Ich habe das überstanden.'" Dass er dabei an seinen Sohn denkt, ist für ihn eine zusätzliche Motivation: "Ich will, dass er stolz auf mich ist. Ich will, dass er denkt, ich bin cool – solange er das denkt, bin ich es auch." Beim Stagecoach-Auftritt sorgte Teddy in der Tat für einen besonders coolen Moment, als er Rocklegende David Lee Roth (71) auf die Bühne holte, um gemeinsam Van Halens Klassiker "Jump" zu performen.

Teddy zählt seit einigen Jahren zu den aufstrebenden Stars der Musikszene. 2023 landete er mit seinem Song "Lose Control" einen Nummer-eins-Hit in den Billboard Hot 100. Sein Album "I've Tried Everything but Therapy" war ein großer Erfolg, und in den Jahren 2025 und 2026 wurde er jeweils für einen Grammy nominiert. Seinen Humor ließ er sich auch in der Wüstenhitze beim Stagecoach-Festival nicht nehmen: Um die hohen Temperaturen zu überstehen, setzt er auf viel Wasser, Sonnencreme und Gesichtspflege – und nach seinem Auftritt auf "reichlich Tequila und White Claws", wie er berichtete. "Ich muss ja meine schlanke Figur bewahren", scherzte er. Bei der Fragerunde wird deutlich: Musik ist für Teddy mehr als ein Job. Sie ist sein Ventil, um Erlebnisse verarbeiten und Schmerz hinausschreien zu können – mit dem guten Gefühl, am Ende alles durchgestanden zu haben. Womöglich helfen ihm seine Songs auch dabei, die aktuelle Beziehungskrise mit Raiche zu überwinden.

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Getty Images Teddy Swims und Raiche Wright bei den Grammy Awards 2025

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Instagram / mynameisraiche Teddy Swims und seine Partnerin Raiche

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Instagram / teddyswims Teddy Swims und seine Freundin Raiche Wright