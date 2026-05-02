Kurt Russell filmte heimlich am "Marvel"-Set

Die Geheimhaltungsregeln beim Marvel Cinematic Universe gelten als heilig – und fast jeder hält sich daran. Fast. Denn Schauspieler Kurt Russell (75) hat bei seinem MCU-Debüt heimlich gegen die strengen Richtlinien verstoßen. Am Set von "Guardians of the Galaxy Vol. 2" war der Schauspieler so beeindruckt von einer digitalen Verjüngungstechnik, die ihn für die Rolle des lebendigen Planeten Ego viele Jahre jünger aussehen ließ, dass er kurzerhand ein Video davon aufnahm und an seine Familie weiterschickte. Wie er jetzt gegenüber Good Morning America verriet, schickte er die Aufnahmen an seine Partnerin Goldie Hawn (80) und seine Kinder – bevor der Film überhaupt in die Kinos kam.

Zum Glück für Kurt blieb die Sache folgenlos. Weder Goldie noch die Kinder leiteten das Material weiter, sodass Marvel von der ganzen Aktion nichts mitbekam. Im Interview scherzte der Schauspieler, was ihn wohl erwartet hätte, wenn die Sache aufgeflogen wäre: "Ich sah es und ich musste es tun, ich machte ein Bild und schickte es Goldie und den Kindern", erklärte er – und fügte hinzu, dass er vernichtet worden wäre, wenn es rausgekommen wäre. Die Marvel Studios sind bekannt dafür, dass sie Informationen zu ihren Projekten äußerst konsequent unter Verschluss halten. So wurden etwa zu "Deadpool & Wolverine" bewusst falsche Details gestreut, um Fans auf eine falsche Fährte zu locken.

Kurt verkörperte in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" aus dem Jahr 2017 die Figur Ego, einen lebendigen Planeten, der eine Menschengestalt annehmen kann und sich als Vater von Hauptfigur Peter Quill alias Star-Lord entpuppt. Es war bislang sein einziger Auftritt im MCU. Privat ist der Schauspieler seit Jahrzehnten mit Goldie Hawn liiert. Die beiden sind seit 1983 ein Paar, haben aber nie geheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn, außerdem brachte jeder von beiden Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Partnerschaft ein.

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Getty Images Kurt Russell, Schauspieler

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025

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Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit ihren Kindern Kate Hudson, Oliver Hudson und Wyatt Russell