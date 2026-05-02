Familienband: Kate Hudsons Kinder folgen musikalischer Ader

Kate Hudson (47) plaudert in der aktuellen Ausgabe der Talkshow "The Jennifer Hudson Show" über ihr musikalisches Zuhause – und stellt klar: In ihrer Familie liegt Musik einfach im Blut. Die Schauspielerin erzählt Moderatorin Jennifer Hudson (44), dass alle drei Kinder, Ryder Russell Robinson, Bingham "Bing" Hawn Bellamy und Nesthäkchen Rani Rose Fujikawa, total musikalisch sind und bereits eifrig musizieren. Besonders spannend: Ihre Söhne denken laut Kate sogar darüber nach, gemeinsam eine Familienband zu gründen. "Ryder spielt Gitarre und singt, und Bing ist ein unglaublicher Schlagzeuger. Er trommelt, seit er etwa ein Jahr alt ist", berichtet sie stolz. Auch die kleine Rani träumt Kate zufolge bereits von großen Bühnenmomenten.

Kate schwärmt in der Show von der Leidenschaft ihrer Tochter für Auftritte. Rani liebe es zu singen, zu tanzen und sich zu präsentieren, verrät die stolze Mama. "Sie hat Popstar-Energie, Rani Rose", sagt Kate in der Sendung und lacht. Die Kinder scheinen somit das musikalische Talent ihrer Mutter geerbt zu haben. Auch Kate liebt es, zu musizieren. Gegenüber dem Magazin People hatte sie in einem früheren Interview erzählt, wie sehr sie ihr eigenes Musikprojekt verändert hat. Im Mai 2024 brachte sie ihr Debütalbum "Glorious" mit zwölf Songs heraus und erklärte, das Schreiben dieser Lieder habe ihr geholfen, "den Kern dessen zu finden, wer ich bin". Inzwischen liebe sie das Auftreten und nannte diese Momente auf der Bühne ihren "Glücksort".

Auch privat dreht sich bei Kate vieles um Musik und Kreativität. Mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (39) feierte sie im Oktober den siebten Geburtstag von Rani und nannte sie auf Instagram liebevoll "das Licht meines Lebens". Kate zeigte ihre Tochter dort auch bereits beim Tanzen, backstage bei einem Konzert und beim Styling – Szenen, in denen sich Rani laut Kate ganz klar als Mamas Tochter zeigt: modebewusst, detailverliebt und mit einem eigenen "Vibe". Schon vor Kurzem hatte die Schauspielerin erzählt, wie stolz sie auch auf Ryders Weg ist, der kurz vor seinem Collegeabschluss steht und von einer eigenen Schauspielkarriere träumt – wobei Kate sich für ihn auch eine ganz andere Karriere vorstellen könnte. Dass nun auch noch die Idee einer Familienband im Raum steht, zeigt, wie selbstverständlich Musik den Alltag der Familie begleitet – ob auf der Bühne, im Wohnzimmer oder backstage bei Mamas Auftritten.

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Getty Images Kate Hudson bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren drei Kindern 2022

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Getty Images Kate Hudson und Danny Fujikawa