Kurt Russell über "The Madison": Goldie war seine Muse

Kurt Russell (75) hat sich in der neuen Paramount+-Serie "The Madison" an eine emotionale Rolle gewagt, die ihn tief berührt hat. In der Show spielt der 75-Jährige Preston Clyburn, dessen tragischer Tod in der ersten Episode den Ausgangspunkt der Handlung bildet und seine Familie in tiefe Trauer stürzt. Besonders seine langjährige Ehefrau Stacy Clyburn, verkörpert von Michelle Pfeiffer (67), muss nach dem Verlust erkennen, dass sie die Tiefe ihrer Beziehung zu Lebzeiten ihres Mannes nie vollständig erfasst hatte. Beim Lesen der Drehbücher von Serienschöpfer Taylor Sheridan habe ihn die Liebesgeschichte zwischen Preston und Stacy "wirklich hart getroffen", wie Kurt gegenüber The National offenbarte. Der Grund dafür liegt nahe: Seit über 40 Jahren ist der Schauspieler mit Goldie Hawn (80) liiert, und die fiktive Beziehung seines Charakters erinnerte ihn stark an seine eigene.

"Ich hatte Schwierigkeiten, durch die Drehbücher zu kommen", gestand Kurt im Interview. "Sie haben mich immer wieder wirklich hart getroffen, und ich hatte das Gefühl, dass das ein großer Teil des Potenzials dieser Show ist, die Fähigkeit, ein Publikum zu packen. Das Geschriebene war so authentisch." Besonders bewegend fand der Schauspieler die Darstellung einer wahren, ernsthaften Liebesbeziehung, in der eine Person stirbt und die andere erkennt, wie viel mehr sie hätten haben können. Auch gegenüber Men's Health äußerte sich Kurt zu den Parallelen zwischen seiner Rolle und seinem eigenen Leben: "Einige der Gespräche, die Preston und Stacy führen, habe ich selbst geführt. Goldie und ich haben sehr ähnliche Gespräche gehabt." Die Serie wurde nach ihrer Premiere am 14. März zu Taylor Sheridans bisher erfolgreichstem Serienstart und bereits nach wenigen Tagen für eine zweite Staffel verlängert, deren Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind.

Kurt und Goldie lernten sich 1966 am Set des Films "The One and Only, Genuine, Original Family Band" kennen. Zur Liebe entwickelte sich ihre Beziehung jedoch erst 1983 bei den Dreharbeiten zu "Swing Shift", vier Jahre später folgte die romantische Komödie "Overboard". 1986 kam ihr gemeinsamer Sohn Wyatt Russell zur Welt, der heute 39 Jahre alt ist. Kurt half außerdem dabei, Goldies Tochter Kate Hudson (46) und Sohn Oliver Hudson (49) aus ihrer früheren Ehe mit Sänger Bill Hudson (76) großzuziehen. Der Schauspieler selbst hat zudem Sohn Boston aus seiner Ehe mit Schauspielerin Season Hubley. In der zweiten Staffel von "The Madison" wird die Beziehung zwischen Preston und Stacy noch stärker im Mittelpunkt stehen. "In vielerlei Hinsicht ist es besser", verriet Kurt gegenüber The National. "Man sieht sie viel zusammen."

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Getty Images Kurt Russell, Schauspieler

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Getty Images Michelle Pfeiffer und Kurt Russell bei der New-York-Premiere von "The Madison" von Paramount+

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Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025