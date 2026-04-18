So erwachsen: Kate Hudson nach Jahren mit Sohn bei Premiere

Mit einem strahlenden Lächeln und ungewohnter Begleitung sorgte Kate Hudson (46) in Los Angeles jetzt für Aufsehen: Wie die Daily Mail berichtet, erschien die Schauspielerin zur Premiere der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie "Running Point" gemeinsam mit ihrem Sohn Bingham Hawn Bellamy (14) auf dem roten Teppich. In einem eleganten weißen Kleid posierte Kate mit dem Teenager, der in schwarzer Hose und weißem Hemd einen stilvollen, fast schon erwachsenen Auftritt hinlegte. Es ist der erste große Red-Carpet-Auftritt des 14-Jährigen seit rund zehn Jahren und damit ein besonderer Moment für Mutter und Sohn.

Binghams letzter Auftritt auf einem roten Teppich liegt bereits Jahre zurück: 2016 stand er mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder Ryder Robinson (22) bei der Premiere von "Kung Fu Panda 3" vor den Kameras. Während Bingham meist lieber im Hintergrund bleibt, zeigt sich vor allem Ryder regelmäßiger an Kates Seite, zuletzt bei der glamourösen Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles. "Ich war noch nie stolzer auf meine Mutter", sagte Ryder am roten Teppich gegenüber Entertainment Tonight. "Ich habe meine Mutter so nah erlebt wie niemand sonst und gesehen, wie viel Arbeit, Engagement und Zeit sie investiert. Das ist einfach wunderschön."

Im Gegensatz zu seinem Bruder kann Bingham den Kameras allerdings nur wenig abgewinnen. "Er steht total auf den Aktienmarkt und das seit Jahren", schwärmte Kate kürzlich gegenüber dem Magazin People. "Er handelt selbst mit Aktien. Er liest die Nachrichten, um sich über die aktuelle Lage zu informieren. Er kennt die Klasse jeder einzelnen Aktie und jeder Anleihe und all dieses Zeug. Es ist verrückt." Während ihr Sohn Ryder und Tochter Rani Rose (7) häufiger im Rampenlicht stehen als Bingham, achtet die Schauspielerin darauf, dass ihre Kinder so gut es geht ihre Privatsphäre wahren können. Der gemeinsame Auftritt mit Bingham bleibt damit wohl eine kleine Ausnahme.

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Getty Images Kate Hudson mit Sohn Bingham Hawn Bellamy bei der Premiere von "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre

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Getty Images Kate Hudson mit ihren Söhnen Ryder Robinson und Bingham Hawn Bellamy bei der Premiere von "Kung Fu Panda 3", 2015

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Imago Ryder Robinson und Kate Hudson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 in Los Angeles