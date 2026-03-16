Oscars: Kate Hudson trägt Schmuck im Wert von 30 Millionen

Kate Hudson (46) sorgte bei den Oscars 2026 am 15. März für einen spektakulären Auftritt im Dolby Theatre in Los Angeles. Die Schauspielerin, die für ihre Rolle in "Song Sung Blue" als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert war, erschien laut Page Six in einem maßgeschneiderten moosgrünen Kleid von Armani Privé mit Schößchen-Oberteil. Doch der eigentliche Hingucker waren ihre funkelnden Accessoires: Kate trug eine schillernde Halskette und Ohrstecker des Juweliers Garatti mit insgesamt 41 Karat seltener grüner Diamanten – mit einem geschätzten Wert von rund 30,3 Millionen Euro.

Bei dem Staraufgebot glänzten zwar viele Looks, doch der Auftritt von Kate gehörte zu den meistdiskutierten Schmuckmomenten des Abends. Kollegin Anne Hathaway (43) trumpfte etwa mit einem Statement-Collier von Bvlgari auf, einige männliche Stars zeigten sich mit auffälligen Broschen und Luxusuhren. Das funkelnde Ensemble von Kate wurde übrigens von Bodyguards begleitet, wie es bei Schmuckstücken in dieser Preisklasse üblich ist.

Für Kate, die wegen ihrer Oscar-Nominierung vor Aufregung kaum an sich halten konnte, war der glamouröse Auftritt eine besondere Art, den Anlass zu feiern. "Es fühlt sich verrückt an, auf die beste Art und Weise", hatte sie im Januar in einem Statement zu ihrer Nominierung erklärt. "Ich bin so sprachlos, meine Stimme ist halb weg. Ich und meine Familie haben buchstäblich aus vollem Hals geschrien." Den besonderen Abend genoss sie in Begleitung ihrer Mutter Goldie Hawn (80), mit der sie gemeinsam über den roten Teppich schritt.

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Getty Images Kate Hudson bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Anne Hathaway bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson bei der 98. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026