Kate Hudson wünscht sich für ihren Sohn Ryder diese Karriere

Schauspielerin Kate Hudson (47) hat in der Sendung "Today" von ihrem ältesten Sohn Ryder (22) geschwärmt – und dabei ein überraschendes Talent von ihm enthüllt. Der 22-Jährige steht kurz vor seinem Collegeabschluss, und seine Mutter konnte ihre Aufregung darüber kaum verbergen. "Er macht in wenigen Wochen seinen Abschluss", erzählte Kate begeistert. Eigentlich möchte Ryder in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter treten und Schauspieler werden – doch Kate hat einen ganz anderen Karrierewunsch für ihren Sohn.

Als Moderator Craig Melvin das Thema Schauspielerei ansprach, verriet Kate, dass Ryder noch eine weitere große Leidenschaft hat: das Entwerfen und Bauen von Möbeln. Ihr Sohn arbeite derzeit sogar an einem eigenen Sofa. "Er liebt es, Möbel zu designen, und er baut gerade ein Sofa, worüber ich mich wirklich freue", sagte sie. Mit einem Schmunzeln fügte sie hinzu: "Ich meine damit: 'Vielleicht solltest du in diese Richtung gehen, Ryder.'"

Kate ist Mutter von drei Kindern: Ryder, den sie mit Anfang 20 mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson bekam, Sohn Bingham (14) aus ihrer Beziehung mit ihrem ehemaligen Verlobten Matt Bellamy (47), sowie Tochter Rani (7), die sie mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (39) hat. Die Schauspielerin hat in der Vergangenheit mehrfach offen darüber gesprochen, dass sie sich noch mehr Kinder vorstellen könnte. Gegenüber Kylie Kelce (34) sagte sie in deren Podcast "Not Gonna Lie": "Ich könnte so viele Kinder haben. Ich denke sogar jetzt darüber nach. Ich frage mich: 'Bin ich wirklich fertig damit?' Denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, fertig zu sein."

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Imago Ryder Robinson und Kate Hudson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 in Los Angeles

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Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder Robinson und Tochter Rani Fujikawa, 2024

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Getty Images Kate Hudson mit Sohn Bingham Hawn Bellamy bei der Premiere von "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre