Kate Hudson kritisiert schnelles Aufgeben in Beziehungen

Kate Hudson (46) hat sich kritisch zur modernen Beziehungskultur geäußert. Die Schauspielerin sprach im Podcast "On Film...With Kevin McCarthy" über ihren neuen Film "Song Sung Blue", in dem sie eine Frau spielt, die gemeinsam mit ihrem Partner, dargestellt von Hugh Jackman (57), durch schwere Zeiten geht. Dabei ließ sie durchblicken, dass es heute viel zu einfach sei, eine Beziehung zu beenden, anstatt für sie zu kämpfen. "Es ist so leicht für uns, heute zu gehen", erklärte die 46-Jährige. Menschen würden vernachlässigen, was es bedeute, für etwas zu kämpfen, an die Familie oder die Partnerschaft zu glauben und hart dafür zu arbeiten.

Kate betonte im Gespräch, dass es zwar wunderbar sei, dass niemand mehr in komplizierten oder ungesunden Beziehungen bleiben müsse, es heutzutage aber deutlich einfacher sei, zu gehen als zu bleiben. "Beziehungen und das Leben sind hart", sagte sie. Doch wenn man den Mut und die Widerstandskraft habe, bei jemandem zu bleiben oder etwas gemeinsam durchzuarbeiten, sei das Ergebnis "wirklich kraftvoll, stark und schön". In ihrem Film "Song Sung Blue" gebe es eine emotionale Szene, in der die Charaktere nach einer Tragödie ihre Liebe und ihr Engagement füreinander bekräftigen. Genau solche Momente würden zeigen, warum Menschen so hart für die Liebe arbeiten – aber eben auch daran arbeiten müssen.

Im Januar erhielt Kate für ihre Rolle in "Song Sung Blue" eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Es ist ihre zweite Nominierung in dieser Kategorie, nachdem sie bereits 2001 für ihre Durchbruchrolle in "Almost Famous" nominiert worden war. Gegenüber Fox News Digital erklärte die Schauspielerin, dass sie die Awards-Saison diesmal ganz anders erlebe als damals. "Ich habe es mit einem dritten Kind verglichen", sagte die Mutter von drei Kindern, die Söhne Ryder und Bingham sowie Tochter Rani Rose mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (39) großzieht. Heute nehme sie alles anders auf und genieße die Momente mehr. "Der Raum fühlt sich viel gemütlicher an als damals, als ich 21 war", erklärte Kate.

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Getty Images Kate Hudson bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles

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Getty Images Kate Hudson und Danny Fujikawa

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Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren drei Kindern 2022