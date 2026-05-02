Fiona Erdmann rührt Fans mit Familiengeschichte zu Tränen

Mit einem emotionalen Instagram-Reel hat Fiona Erdmann (37) ihre Community zu Tränen gerührt. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin teilte dort kürzlich die Geschichte eines ganz besonderen Familienerbstücks: Vor 51 Jahren schenkte ihre Oma ihrer Mutter einen Ring mit der Gravur "Von Mutti, 27.04.75". Nach dem Tod ihrer Mutter trug Fiona den Ring fast täglich als greifbare Erinnerung an sie. Als der Stein irgendwann verloren ging, schaffte sie es lange nicht, ihn zu ersetzen – bis vor wenigen Tagen, als sie den Ring zu einem Juwelier in Dubai brachte. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Hunderte Kommentare mit Tränen-Emojis und zahlreiche persönliche Nachrichten fluteten ihren Kanal.

Was die Geschichte so besonders macht, ist ein scheinbar zufälliger Moment, der für Fiona alles andere als zufällig wirkte. Als sie ihrem Fahrer von dem Ring und dem gravierten Datum erzählte, fiel ihr plötzlich auf: Es waren nur noch drei Tage bis zum 27. April. Sie brachte den Ring zum Juwelier und fragte, wann er fertig sein würde. Die Antwort: Montag, der 27. April – auf den Tag genau 51 Jahre nach dem ursprünglichen Geschenk. "Ich kann gar nicht richtig beschreiben, was ich in dem Moment gefühlt habe… aber es hat sich einfach richtig angefühlt", schrieb sie dazu auf Social Media. Für die 37-Jährige ist das Schmuckstück weit mehr als nur ein Ring. "Dieser Ring ist für mich kein Schmuck. Er ist Liebe. Von meiner Oma zu meiner Mama… Und jetzt bei mir", schreibt sie in ihrem Post und fügt hinzu: "Und vielleicht irgendwann bei meiner Tochter."

Schon vor sieben Monaten hatte Fiona Erdmann ihre Fans mit einem ganz ähnlichen Stich ins Herz abgeholt. Damals sprach sie darüber, wie sehr es sie schmerzt, dass ihre Mutter Luzi ihre drei Kinder nie in den Arm nehmen konnte. Zum 66. Geburtstag von Luzi teilte Fiona damals etwas, das viele erst einmal schlucken ließ: Sie ließ mithilfe von KI Bilder erstellen, die ihre Mutter gemeinsam mit den Kindern zeigen. Für Fiona war das bittersüß. Trost und Trauer lagen eng beieinander. In ihrem Text fand Fiona dafür Worte, die direkt unter die Haut gingen. "Wenn es eine Sache gibt, die ich mir von ganzem Herzen wünschen würde, dann, dass du deine wundervollen Enkelkinder in den Armen halten könntest", schrieb sie.

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Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

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Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Libanon, Oktober 2025

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Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann auf ihrer Reise in den Libanon, 2025