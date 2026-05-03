Greg James' Schimpftiraden in der Kirche schockieren Fans

Greg James (40) ist vor allem als sympathischer Moderator der familienfreundlichen BBC-Radio-1-Morningshow bekannt. Doch bei einem Live-Auftritt in einer Kirche in Nord-London ließ der 40-Jährige seine gewohnte Zurückhaltung fallen und sorgte mit einer ungewöhnlich derben Performance für Aufsehen. An seiner Seite war Schauspielerin Emily Atack (36), bekannt aus der Serie "Rivals". Gemeinsam nahmen sie auf der Bühne in der Union Chapel in Islington kein Blatt vor den Mund – und das in Anwesenheit von Kindern im Publikum. "Es war schockierend – niemand hatte erwartet, dass sie so fluchen würden, besonders mit Kindern dort", zitiert die Daily Mail einen Besucher der Veranstaltung.

Greg brachte bei dem Auftritt den Helm mit, den Prinz William (43) bei seiner gemeinsamen Fahrradtour für Comic Relief getragen hatte. Er sagte dazu: "Ich glaube, das ist Prinz Williams Helm. Möchtet ihr ihn anfassen? Gebt ihn herum – ich wollte sagen, Hauptsache er kommt mit königlichen Nissen zurück, aber er ist doch kahl wie eine Billardkugel." Auch über das Radeln selbst witzelte er: "Er saß auf dem Sattel und starrte auf meinen Hintern." Emily hingegen ließ sich einen Seitenhieb auf Holly Willoughby (45) nicht entgehen. Mit einer Parodie auf die ehemalige "This Morning"-Moderatorin sagte sie: "Es gibt diese absurde Vorstellung, dass man als Prominenter absolut aalglatt sein und auf 'Holly Willoughby' machen muss." Außerdem stichelte Greg gegen Ant und Dec: "[Die] machen jetzt einen Podcast. 'Die TV-Arbeit ist versiegt, lass uns einen Podcast machen!'"

Abseits des Abends ist Greg vor allem durch seine Morgensendung bei BBC Radio 1 bekannt. Gerade dieser Kontrast machte den Auftritt in der traditionsreichen Union Chapel für viele Zuschauer so unerwartet. Emily, die als "Rivals"-Star und Komikerin regelmäßig auf der Bühne steht, zeigte sich zuletzt auch auf Instagram an Gregs Seite und lobte den Moderator, wie die Daily Mail festhielt. Greg nutzte den Abend auch, um seine Memoiren "All The Best For The Future" zu bewerben.

Anzeige Anzeige

Imago Greg James bei den BBC Radio 1 Teen Awards 2018 in der SSE Wembley Arena, London

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Atack

Anzeige Anzeige

Getty Images Greg James bei den GQ Men Of The Year Awards, 2019

Wie findet ihr Gregs und Emilys derben Auftritt trotz Kids im Publikum? Unpassend – vor allem mit Kindern und in einer Kirche! Schon okay, Live-Comedy darf auch mal derber sein. Ergebnis anzeigen