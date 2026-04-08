Trotz Verlobung: Emily Atack vermisst One-Night-Stands

Emily Atack (36) sorgte bei ihren Followern für Erheiterung, als sie in der Nacht zum Donnerstag auf Instagram ein Video aus ihrem Schlafzimmer teilte. Die Schauspielerin lag wach im Bett, während neben ihr ihr Verlobter Alistair Garner laut schnarchte und Hund Penelope es sich direkt auf ihrem Kopfkissen bequem gemacht hatte. "Gott, ich vermisse One-Night-Stands", schrieb die 36-Jährige in der Bildunterschrift und forderte ihre Fans auf, den Ton aufzudrehen, um das Schnarchen ihres Partners miterleben zu können. Offenbar hatte sie aufgrund der nächtlichen Störungen große Schwierigkeiten, zu ihrem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu kommen, und dachte mit einem Augenzwinkern an ihre Tage – und Nächte – als Single zurück.

Privat läuft es bei Emily trotz der schlafgestörten Nächte insgesamt gut. Die britische Schauspielerin und Alistair haben sich im Juli vergangenen Jahres verlobt, nachdem sie im Juni 2024 ihren ersten gemeinsamen Sohn Barney zur Welt gebracht hatte. Inzwischen hat die Familie ihr Leben in London hinter sich gelassen und ist in ein idyllisches Dorf gezogen, das nur etwa 15 Minuten von Emilys Mutter und ihrem Elternhaus entfernt liegt. Eine Quelle verriet gegenüber The Sun, dass die 36-Jährige jetzt endlich genau das Leben führt, das sie sich lange Zeit gewünscht hat.

In den vergangenen Monaten hat sich bei Emily viel verändert. Die Britin, die mit ihrer Rolle als Charlotte in der Kultserie "The Inbetweeners" bekannt wurde, sprach in Interviews offen darüber, wie sehr sie der neue Alltag als Mutter erfüllt – und wie stark sich auch ihr Blick auf den eigenen Körper seit der Geburt von Barney gewandelt hat. In Jamie Laings (37) Podcast "Great Company" erzählte sie, dass sie sich nach der Schwangerschaft keinen Stress mit Diäten oder Fitnessprogrammen machen wolle: Der Fokus liege für sie ganz klar auf ihrem Sohn und dem Ankommen in der neuen Familienroutine.

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Getty Images Emily Atack auf der Bühne bei den NTA's 2025 in London

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Instagram / emilyatack Alistair Garner und Emily Atack, Juli 2025

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Instagram / emilyatack Emily Atack posiert mit Sohn, Instagram 2024

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