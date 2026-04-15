Emily Atacks Ex-Freund Charlie Edwards wurde tot aufgefunden

Traurige Nachrichten rund um Emily Atack (36): Der Ex-Freund der britischen Schauspielerin, Charlie Edwards, wurde am 24. März tot in einem Tattoostudio in Humberston aufgefunden. Das ergab eine Untersuchung, die kürzlich am Grimsby Town Hall offiziell eröffnet wurde, wie der Mirror berichtet. Die Hilfscoroner für Greater Lincolnshire, Jane Eatock, erklärte, dass der selbstständige Tätowierer und Model in seinem Studio entdeckt worden sei. Die genaue Todesursache sei bislang noch nicht festgestellt worden. Die Anhörung wurde auf einen Termin im September vertagt.

Emily hatte Charlie bereits im März in einer Instagram-Story mit einem bewegenden Post gewürdigt. Neben einem gemeinsamen Foto schrieb die Schauspielerin: "Es ist verheerend, das zu schreiben. Charlie, du warst mein Freund. Du warst immer für mich da. Du hast alles stehen und liegen lassen, um zu mir zu kommen." Weiter beschrieb sie ihn als "lustig, so klug, so talentiert und fürsorglich" und schloss mit den Worten: "Ich kann nur hoffen und beten, dass du etwas Frieden gefunden hast. Mein Herz bricht für deine Familie. Schöner Junge, schöne Seele. Es tut mir so, so leid. Ruhe in Frieden, Charlie."

Emily und Charlie sollen im Jahr 2021 etwa drei Monate lang liiert gewesen sein. Damals berichteten Medien, dass die Beziehung aufgrund von Emilys vollem Terminkalender geendet habe. Heute ist die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Charlotte Hinchcliffe in der Comedyserie "The Inbetweeners" bekannt wurde, mit Alistair Garner zusammen. Die beiden wurden 2025 verlobt und haben einen gemeinsamen Sohn namens Barney, der 2024 zur Welt kam. Ihre Verlobung verkündete Emily auf Social Media mit einem Foto des Rings und einem Songzitat von The Cure: "It's Friday, I'm in love."

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Getty Images Emily Atack

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Instagram / emilyatack Alistair Garner und Emily Atack, Juli 2025

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Instagram / emilyatack Emily Atack posiert mit Sohn, Instagram 2024